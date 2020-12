Vendredi, plusieurs personnes ont été blessées lorsqu’une voiture est entrée dans une manifestation de rue dans le centre de Manhattan, a annoncé le service de police de New York.

La marche de protestation passait par l’intersection de la 39e rue et de la troisième avenue vers 16 heures HNE lorsque la voiture est passée, a déclaré Tom Ella, qui était là pour documenter la manifestation.

Le service d’incendie de New York a déclaré que six personnes avaient été emmenées en ambulance dans les hôpitaux locaux. La police et les pompiers ont déclaré que les blessures ne semblaient pas mettre la vie en danger.

La police a déclaré que le chauffeur, une femme, avait été arrêté près de la zone. Elle a été arrêtée et interrogée. Il n’était pas clair si elle ferait face à des accusations.

Dans une vidéo capturée par Ella montrant les mouvements de la voiture, un petit groupe de manifestants a pu être vu rassemblé autour de la voiture sur la 39e rue alors qu’elle s’approchait lentement de l’intersection avec la Third Avenue, avec une personne apparemment penchée sur l’avant du véhicule.

La voiture a soudainement accéléré, renversant à la fois les personnes qui la bloquaient et les personnes qui se trouvaient à l’intersection.

« ` `Soudain, vous entendez le moteur rugir, vous les voyez accélérer », a déclaré Ella. « « Le simple fait de les regarder frapper des gens, c’est traumatisant, c’est horrible ».

Une participante à la manifestation, Sofia Vickerman, de Denver, Colorado, a déclaré que lorsque la voiture a heurté la foule, elle a jeté des gens et un vélo en l’air.

«J’entends des gens crier à l’avant, je regarde derrière moi, la femme est en train de labourer», dit-elle. « Je vois des corps voler ».

Elle a déclaré que la marche avait commencé à Times Square et visait à attirer l’attention sur une grève de la faim en cours des détenus de l’immigration dans une prison du New Jersey.