Six athlètes de l’Inspire Institute of Sport se qualifient pour le Championnat d’Asie d’athlétisme 2023

Avec la conclusion des 26e Championnats d’athlétisme seniors de la Coupe de la Fédération nationale à Ranchi le 18 mai 2023, pas moins de six athlètes de l’Inspire Institute of Sport (IIS) se sont qualifiés pour les prestigieux Championnats asiatiques d’athlétisme qui se tiendront à Bangkok à partir du 12 juillet 2023. , au 16 juillet 2023.

Priya Mohan a été la première à franchir le pas dans l’épreuve du 400 mètres, décrochant la médaille d’or avec un temps de 53,40 secondes. Bien que la joueuse de 20 ans n’ait pas pu battre son propre chrono des Championnats nationaux seniors de 2021, c’était suffisant pour s’assurer qu’elle respectait les normes de qualification.

Parlant de sa performance, Mohan a déclaré: « C’est un moment de joie pour moi, mais en même temps, je sais que j’ai beaucoup à améliorer. Ce sera mon premier Championnat d’Asie senior d’athlétisme, et je veux m’assurer de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Mon passage à IIS m’a été très bénéfique et j’apprends encore les nuances de la compétition au niveau senior. La saison vient de commencer et j’ai hâte d’améliorer encore mon timing. »

Aux côtés de Mohan, les sauteurs IIS ont également marqué de manière significative la compétition. Rubina Yadav a franchi la barre des qualifications pour les Championnats d’Asie avec un saut de 1,80 mètre, remportant l’or au saut en hauteur, tandis qu’Abhinaya Shetty a décroché le bronze avec un saut de 1,76 mètre. Chez les hommes, Jesse Sandesh a décroché l’argent avec un saut de 2,18 mètres.

En revanche, Ancy Sojan s’était déjà fait remarquer lors du GP-1 indien en mars, où elle avait sauté 6,49 mètres. Elle a dépassé son précédent record personnel de 6,55 mètres en sautant 6,56 mètres, établissant un nouveau record personnel et décrochant l’or au saut en longueur féminin.

Enfin, parmi les sauteurs, c’est le médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth Abdulla Aboobacker qui a décroché l’or avec un saut de 16,76 mètres et s’est qualifié pour les Championnats d’Asie au triple saut. Dans la même épreuve, Karthik Unnikrishnan a décroché l’argent avec le meilleur saut à 16,44 mètres.

Parlant de sa qualification, Aboobacker a déclaré: «Je suis toujours sous un régime d’entraînement intensif et l’objectif cette année est de franchir régulièrement la barre des 17 mètres. Je visais aussi le record national, mais il faisait assez chaud, alors j’ai dû changer un peu mon plan. En même temps, je suis vraiment heureux que l’objectif principal de franchir la barrière des qualifications pour les Championnats d’Asie ait été atteint. »

Enfin, c’est l’unité de lancer de javelot qui a illuminé la scène de la Coupe de la Fédération, décrochant deux places pour les Championnats d’Asie. Rohit Yadav a décroché l’or avec le meilleur lancer de 83,40 mètres, et Manu DP a remporté l’argent avec un lancer de 82,95 mètres, franchissant tous deux la marque de qualification asiatique de 78,23 mètres établie par AFI avec facilité lors de leur deuxième lancer de la série, respectivement.

Outre les qualifications, il y a eu plusieurs bons résultats. Madhvendra Singh et Sachin Binu ont respectivement décroché l’argent et le bronze au 110 mètres haies masculin avec des temps de 14,01 secondes et 14,23 secondes. Dans les épreuves de lancer, c’est Damneet Singh qui a remporté l’or au lancer du marteau avec un record de 64,91 mètres.