Six athlètes britanniques s’isolent avant les Jeux olympiques de Tokyo en vertu des protocoles Covid-19

Six athlètes britanniques d’athlétisme et deux membres du personnel ont été contraints de s’isoler après avoir été identifiés comme des contacts étroits avec une personne testée positive pour COVID-19 lors de leur vol vers le Japon, a confirmé dimanche la BOA. « L’Association olympique britannique (BOA) peut confirmer que six athlètes et deux membres du personnel de l’équipe d’athlétisme, qui sans faute de leur part ont été identifiés comme des contacts étroits d’un individu – pas de la délégation de l’équipe GB – qui a été testé positif pour COVID-19 sur leur vol retour le 15 juillet 2021 », a déclaré la BOA dans un communiqué.

Il a déclaré que le groupe avait été signalé par le service de signalement de Tokyo 2020 et subissait maintenant une période d’auto-isolement dans leurs chambres au camp de préparation de l’équipe.

« Le groupe a tous été testés négatifs à l’aéroport et a continué à être négatif à son arrivée dans le pays », a ajouté la BOA, affirmant qu’elle appliquait ses propres protocoles de test COVID-19 et mesures d’atténuation.

« C’est une nouvelle décevante pour les athlètes et le personnel, mais nous respectons absolument les protocoles en place », a déclaré le chef de mission de l’équipe britannique, Mark England.

« Nous leur offrirons tout notre soutien pendant cette période et nous espérons qu’ils pourront bientôt reprendre l’entraînement. »

Aucun des six n’a été nommé.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici