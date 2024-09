Six artistes émergents au 20th C indépendant et au Spring Break

De nombreuses galeries ont choisi de jouer la carte de la sécurité au Frieze Seoul et à l’Armory Show cette année, en présentant des œuvres d’artistes reconnus qu’elles savaient pouvoir vendre. Quels grands artistes ont émergé à l’Independent 20th Century et au Spring Break de New York ?





Lénore Tawney, Formes flottantes (1958). Lin, soie, laine. 124,46 cm x 106,68 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Alison Jacques.

Au moins cinq foires d’art ont eu lieu à New York la semaine dernière, y compris la célèbre Exposition d’armureriequi a joué un rôle secondaire sur la scène internationale par rapport à Frieze Seoul. Bien qu’elles ne soient ni aussi grandes ni aussi lucratives, deux autres foires…Indépendant 20ème Siècle et Vacances de printemps—sont des opportunités fantastiques pour repérer des artistes émergents et moins connus.

1. Lenore Tawney chez Alison Jacques

À partir de l’Independent 20th Century, qui a présenté 30 galeries du 5 au 8 septembre, la galerie londonienne Alison Jacques L’exposition était consacrée à une exposition personnelle de l’artiste textile Lenore Tawney. Tawney, qui a travaillé avec certains des plus grands noms de l’art contemporain du siècle dernier, dont Agnes Martin, Ellsworth Kelly et d’autres, s’est vraiment distinguée lors de la foire de cette année.

Le stand présente des sculptures en tissu ainsi que des dessins et des collages de l’artiste avant-gardiste. L’utilisation de la lumière est très présente dans ces œuvres, comme en témoignent leur présentation et les magnifiques ombres et motifs créés par le processus de Tawney. Ces œuvres portent notamment sur une période de 12 ans, de 1958 à 1970, qui a été une période charnière dans le développement de l’artiste.





Susana Wald, Clara, La Segunda Mujer del Jardinero (Clara, la deuxième épouse du jardinier) (1985). Acrylique sur toile. 66,04 cm x 50,8 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie Michael Janssen X Marisa Newman Projects.

2. Susana Wald à la Galerie Michael Janssen X Marisa Newman Projects

L’œuvre de Susana Wald a été présentée à l’Independent 20th Century par Galerie Michael Janssen X Projets Marisa Newmanqui est caché dans un stand à côté de la salle principale, une découverte passionnante et inattendue. Le stand présente 12 peintures, une sculpture et une œuvre vidéo de Wald qui travaille et vit à Oaxaca, au Mexique.

Les peintures de Wald ont des liens étroits avec le surréalisme et utilisent des images mettant en scène des femmes pour explorer un large éventail de sujets. Mais la version de Wald du surréalisme, qui a toujours considéré les femmes comme la muse des artistes masculins, cherche à renverser cette tendance de manière surprenante et inattendue. Ce stand solo présente 13 peintures réalisées au début des années 1980 qui semblent encore plus pertinentes et urgentes dans le contexte contemporain d’aujourd’hui.





Richard Bell, PIGEONNIER (1992). Six photographies et sept panneaux de texte sur miroir en aluminium. 76,2 cm x 50,8 cm. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et d’Osmos.

3. Richard Bell chez Osmos

Une autre exposition personnelle impressionnante peut être trouvée à Osmos mettant en vedette le travail d’un artiste aborigène Richard BellL’exposition prend un aspect rétrospectif et retrace la trajectoire plus large de l’œuvre de Bell, qui s’étend sur plus de 40 décennies. Bell, né en 1953 à Charleville, en Australie, aborde des questions identitaires complexes dans ses peintures qui remettent en question les idées de la culture occidentale et indigène. Bell rend l’individuel politique.





Will Kurtz, Adam et Ève (2017). Bois, fil de fer, plâtre, papier journal, carton, ruban adhésif, colle, médium mat et vernis. 69 x 30 x 33 pouces. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

4. Will Kurtz pendant les vacances de printemps

En route vers la foire indépendante Spring Break, qui présente cette année les œuvres de plus de 200 artistes sur le thème de l’intérieur et de l’extérieur, Frances Sinkowitsch a organisé un stand présentant le travail de Will Kurtz, qui explore les tropes de la célèbre promenade de Coney Island.

Kurtz a créé des sculptures en plâtre, en papier journal et autres matériaux qui ressemblent à des personnages grandeur nature que l’on peut trouver sur la plage, sur les montagnes russes du Cyclone ou simplement en train de se promener. Kurtz a même fabriqué une machine à lire la bonne aventure Zoltar grandeur nature. Le stand repense un lieu typique de Brooklyn d’une manière intelligente et inattendue.

Avec l’aimable autorisation de l’Instagram de Danielle Klebes.

5. Danielle Klebes aux vacances de printemps

Danielle Klebes‘ installation Je passe juste par là, organisé par Emily McElwreathest incroyablement inventive. Kleebes a créé un espace bar et salon avec de petites peintures de bières et les classiques gobelets rouges Solo. L’installation est animée par d’autres détails tels que des crânes de vache et des lampes à lave que l’artiste a recréés sous forme de petites peintures indépendantes, le type de décorations que l’on trouve dans un bar de quartier ou un salon. Le tout est juxtaposé à plusieurs peintures colorées qui représentent des bars et des espaces domestiques.

Cette œuvre fonctionne également comme une fin de livre à l’installation de Kelebes La grotte de l’homme homosexuel, qui a été réalisé dans le cadre de la Projet Wassaic dans le nord de l’État de New York depuis l’année dernière. Il est lié à Une cabane de digue bien à soiqui est actuellement visible jusqu’au 21 septembre à La maison de la belle-mère à Germantown, New York.

Avec l’aimable autorisation de l’Instagram de Stephen Morrison.

6. Stephen Morrison pendant les vacances de printemps

Stephen Morrison‘s Exposition canine n°3 : J’aime vieillir et mourirorganisé par Marina Molarsky-Beck, aborde le thème de la décomposition d’une manière intéressante et centrée sur les animaux. Morrision a utilisé des chiens dans ses installations et ses peintures au cours des dernières années et pour cette version de Spring Break, il revient à nouveau sur le sujet.

Cette fois, il présente des peintures en trompe-l’œil de plus petite taille qui, à première vue, ressemblent à des fleurs. Cependant, en y regardant de plus près, les œuvres présentent les visages de petits chiens et montrent les fleurs fanées et perdant leurs pétales à divers stades de décomposition. —[O]