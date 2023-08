Six arrêtés pour l’assassinat d’un candidat à la présidentielle — RT World News

Les suspects auraient des liens avec le crime organisé, selon des responsables équatoriens

La police équatorienne a arrêté six hommes pour le meurtre du candidat à la présidence Fernando Villavicencio, a annoncé le ministère de l’Intérieur du pays. Le politicien a été abattu en plein jour lors d’un rassemblement électoral plus tôt cette semaine, quelques jours avant les prochaines élections.

Le ministre de l’Intérieur, Jose Serrano, a confirmé les arrestations lors d’un point de presse jeudi, notant que les autorités sont toujours à la recherche du cerveau derrière l’assassinat. Les six suspects ont été identifiés comme étant Andres M., Jose N., Eddy G., Camilo R., Jules C. et Jhon Rodriguez, tous des ressortissants colombiens qui auraient des liens avec des groupes criminels organisés.

Un rapport de police obtenu par l'Associated Press indique que les hommes ont été appréhendés lors d'une descente dans une maison à Quito. Une grande cache d'armes a été trouvée dans la cachette, dont trois grenades à main, une mitraillette, plusieurs pistolets et un fusil, a ajouté Serrano.















Militant anti-corruption et ancien législateur, Villavicencio a été assassiné sous une pluie de balles alors qu’il quittait mercredi un événement de campagne dans la capitale équatorienne, où des témoins ont fait état de dizaines de coups de feu. L’un des agresseurs, qui n’a pas été nommé, a été tué lors d’une fusillade avec la police plus tard dans la journée, selon le bureau du procureur général de l’Équateur.

Les responsables ont révélé jeudi des détails supplémentaires sur le meurtre, le président Guillermo Lasso déclarant que l’un des hommes armés avait lancé une grenade sur la police alors qu’il tentait de fuir les lieux. Cependant, l’appareil ne s’est pas déclenché et les agents l’ont ensuite fait exploser dans un cadre contrôlé. Une arme de poing a également été retrouvée dans la zone, ont indiqué les enquêteurs.

Le gouvernement a réagi au meurtre par des mesures de sécurité renforcées et un état d’urgence, en postant des policiers et des soldats à travers le pays pendant toute la durée de la prochaine course présidentielle, qui doit débuter le 20 août. L’élection se déroulera comme prévu. , avec la chef du conseil électoral équatorien, Diana Atamaint, disant que la date est « inaltérable. »

« Le vote du peuple équatorien sera la meilleure réponse aux mafias et à leurs alliés », a ajouté le ministre de l’Intérieur.

Le bureau du président Lasso a déclaré que Quito avait demandé de l’aide au Federal Bureau of Investigation des États-Unis et qu’une délégation du FBI arriverait en Équateur dans les prochains jours. La Maison Blanche a jugé le meurtre de Villavicencio « très choquant » avec le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, appelant à une « enquête complète, complète et transparente. »

Neuf autres personnes ont été blessées lors de la fusillade de mercredi, dont deux policiers et un autre candidat politique. L’incident a marqué le premier assassinat d’un candidat à la présidence dans l’histoire de l’Équateur, incitant plusieurs autres candidats à suspendre leurs campagnes.