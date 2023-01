Six années de déclarations de revenus de Trump publiées

Six années de déclarations de revenus de Donald Trump ont été publiées vendredi par un comité de la Chambre dirigé par les démocrates après que l’ancien président et magnat de l’immobilier se soit battu pour les garder secrètes.

Des milliers de pages de documents examinés par DailyMail.com confirment que Trump a payé peu d’impôt fédéral sur le revenu pendant qu’il était à la Maison Blanche et rien en 2020.

Lui et sa femme Melania ont déclaré avoir eu un revenu négatif de 53,2 millions de dollars de 2015 à 2020.

Et Trump a payé 1,7 million de dollars d’impôts sur la période de six ans, dont seulement 750 dollars en 2016 et 2017.

Les déclarations montrent que Trump détenait des comptes financiers en Chine, au Royaume-Uni, en Irlande et à Saint-Martin.

Des boîtes de documents quittent la salle d’audience où le comité des voies et moyens de la Chambre s’est réuni le 20 décembre et a voté en faveur de la libération des impôts de l’ancien président Donald Trump

Le comité des voies et moyens de la Chambre a abandonné les déclarations vendredi matin, alors qu’il ne restait que quatre jours à la majorité démocrate.

Les retours représentent les années 2015 à 2020 – deux années au cours desquelles Trump se présentait à la présidence, puis les quatre années où il était à la Maison Blanche.

Ils durent près de 6 000 pages – plus de 2 700 retours personnels de l’ex-président et de son épouse, l’ancienne première dame Melania Trump, et plus de 3 000 pages des entreprises de Trump.

L’ex-président a à la fois fait honte aux démocrates d’avoir publié ses déclarations vendredi et s’est vanté de ce qu’ils ont dit de lui en tant que promoteur immobilier de longue date et personnalité de la télévision.

“Les démocrates n’auraient jamais dû le faire, la Cour suprême n’aurait jamais dû l’approuver, et cela va conduire à des choses horribles pour tant de gens”, a déclaré Trump dans un communiqué vendredi. “Les démocrates radicaux de gauche ont tout armé, mais rappelez-vous, c’est une dangereuse rue à double sens!”

Il ajouta, “Les déclarations de revenus “Trump” montrent une fois de plus à quel point j’ai réussi avec fierté et comment j’ai pu utiliser l’amortissement et diverses autres déductions fiscales comme incitation à créer des milliers d’emplois et de magnifiques structures et entreprises.”

En 2015 et 2016, Trump a déclaré un revenu brut ajusté d’environ -32 millions de dollars et en 2016, il était d’environ -13 millions de dollars, mais il était de retour dans le noir en 2018 avec un revenu brut ajusté de 24 millions de dollars.

En 2019, il était de 4,4 millions de dollars.

En 2020, sa dernière année à la Maison Blanche, il était à nouveau dans le rouge, déclarant un revenu brut ajusté de -4,8 millions de dollars.

Il a payé des impôts pendant cinq des six années.

En 2015, il a payé 641 931 $. En 2016 et 2017, il n’a payé que 750 $. En 2018, l’année où il a eu le revenu brut ajusté le plus élevé, il a également payé le plus d’impôts fédéraux : 999 466 $. Et en 2019, il a payé 133 445 $.

Trump n’a payé aucun dollar d’impôt fédéral sur le revenu en 2020, selon les déclarations.

En 2015, l’année où l’ancien président Donald Trump a lancé ce qui allait devenir une candidature présidentielle réussie, il a déclaré un revenu presque négatif de 32 millions de dollars.

Les présidents sont censés être audités chaque année par l’Internal Revenue Service, mais cela ne s’est pas produit dans le cas de Trump, selon des rapports publiés par le House Ways and Means Committee au début du mois.

Les rapports indiquent que l’IRS n’a pas audité Trump au cours des deux premières années de sa présidence et n’a commencé à examiner les documents qu’en 2019 – après que les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants.

Les démocrates ont utilisé cela comme justification pour publier les retours publiquement, tandis que les républicains ont soutenu que les démocrates le faisaient pour des raisons politiques et créaient un dangereux précédent.

“Nos conclusions se sont avérées simples – l’IRS n’a commencé son audit obligatoire de l’ancien président que lorsque j’ai fait ma demande initiale”, a déclaré vendredi le président de House Ways and Means, Richard Neal, un démocrate du Massachusetts, dans un communiqué.

Le principal républicain du comité, le représentant Kevin Brady du Texas, a répliqué à cette déclaration en insistant sur le fait qu’une transcription de la “session exécutive secrète des démocrates” prouvait que l’IRS procédait à des audits des impôts de Trump avant la demande des démocrates.

“Malgré ces faits, les démocrates ont pris une décision sans précédent pour libérer une nouvelle arme politique dangereuse qui va bien au-delà de l’ancien président, renversant des décennies de protection de la vie privée pour les Américains moyens qui existaient depuis le Watergate”, a déclaré Brady dans un communiqué vendredi.

Une loi centenaire permet aux dirigeants des commissions fiscales du Congrès de consulter les déclarations de revenus de n’importe quel Américain.

Neal et Brady avaient tous deux accès aux retours, bien que les démocrates craignaient qu’une fois que les républicains aient pris le contrôle de la Chambre le 3 janvier, leur accès serait coupé.

Trump a déjà annoncé une candidature à la Maison Blanche en 2024.

Un comité non partisan, le Comité mixte sur la fiscalité, a examiné les impôts de Trump pour le Comité des voies et moyens de la Chambre avant leur publication et a trouvé plusieurs pratiques douteuses – y compris l’argent donné à ses enfants adultes et une radiation des fonds de règlement des poursuites liées à la défunte Université Trump.