Six anciens policiers ont torturé deux hommes noirs. Ils ont juste plaidé coupable.

Six anciens policiers blancs ont plaidé coupables à des infractions aux droits civils liées à l’agression et à la torture de deux hommes noirs dans le Mississippi. Leurs plaidoyers soulignent la nature systémique des abus policiers, le racisme qui sous-tend de nombreux incidents d’inconduite policière et le besoin urgent d’une plus grande responsabilisation.

Dans l’affaire du Mississippi, les officiers, dont certains se sont appelés «la Goon Squad», sont entrés dans une maison sans mandat et ont agressé physiquement et verbalement deux hommes noirs – Michael Corey Jenkins et Eddie Terrell Parker – qui se trouvaient à l’intérieur.

Pendant 90 minutes, les officiers ont attaqué et torturé les hommes à plusieurs reprises, un officier tirant sur Jenkins dans la bouche. De plus, le groupe a tasé les deux hommes à plusieurs reprises, a utilisé des insultes racistes, a versé de l’huile, de l’alcool et de la sauce au chocolat dessus et a déposé des preuves dans la maison dans le but d’échapper à toute responsabilité. Dans le cadre de la rencontre, la police a averti les hommes de rester en dehors du comté de Rankin, Mississippi.

Les officiers auraient été invités à se rendre à la maison le 24 janvier 2023 par un député du comté de Rankin, qui avait reçu une plainte selon laquelle les deux hommes noirs se trouvaient dans la maison avec une femme blanche. Les documents judiciaires notent que Parker était un ami de longue date de la femme et l’aidait à prendre soin d’elle, selon l’Associated Press.

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les droits civils plus tôt cette année et a inculpé les officiers de 16 crimes – dont des violations des droits civils, la décharge d’une arme à feu lors d’un crime et une entrave à la justice – pour lesquels ils ont tous plaidé coupables cette semaine. De plus, le bureau du procureur général du Mississippi a également accusé les officiers d’agression, de complot et d’obstruction.

Cette affaire n’est que la dernière à illustrer comment la police peut abuser de l’autorité unique dont elle dispose, et n’est que l’une des nombreuses à mettre en évidence la violence à laquelle les Noirs américains peuvent être confrontés aux mains de la police. Les plaidoyers font suite aux récents meurtres par la police de Jarrell Garris à New Rochelle et d’Ahmad Abdullah à Detroit, tous deux des hommes noirs non armés, parmi beaucoup d’autres.

L’inconduite policière est un problème systémique – et il doit y avoir beaucoup plus de responsabilisation

Les protections juridiques telles que l’immunité qualifiée – qui exigent la preuve qu’un agent a violé un droit «clairement établi» – ont généralement rendu difficile la responsabilité de la police pour tout, des dommages matériels à la violence mortelle. Les efforts pour refaire la loi sur l’immunité qualifiée au niveau fédéral, qui ont été accélérés après qu’un policier a assassiné George Floyd, ont échoué. Tout comme les efforts visant à accroître la transparence des rapports et la collecte de données sur le recours à la force par la police, ce qui rend plus difficile la poursuite des enquêtes et des condamnations.

« Les départements n’ont même pas à divulguer les informations les plus élémentaires sur le nombre de personnes que les agents tuent chaque année », a déclaré Joanna Schwartz, professeur de droit à l’UCLA, dans une interview. « Cela, en soi, est un manque de responsabilité. »

Les agressions du Mississippi présentent un cas rare où la police a dû faire face à des ramifications juridiques pour les dommages qu’elle a causés. Comme l’ont montré des rapports récents sur les services de police d’Albany, de Chicago et d’Oakland, il est beaucoup plus courant que les enquêtes sur les fautes n’aboutissent à aucune résolution. L’affaire du Mississippi nous rappelle également à quel point le fait d’ignorer l’inconduite peut conduire à de nouveaux abus. Tristement célèbre, Derek Chauvin, l’ancien officier qui a tué Floyd, avait déjà fait l’objet de multiples plaintes concernant un usage excessif de la force.

De même, un rapport de l’AP a lié plusieurs des officiers impliqués dans l’affaire du Mississippi à quatre incidents de violence depuis 2019, y compris des actions qui ont entraîné la mort de deux hommes noirs. Et bien que les récentes agressions dont ils sont accusés aient eu lieu en janvier, les officiers n’ont été licenciés ou contraints de démissionner qu’en juin de cette année.

Les plaidoyers de culpabilité et l’enquête du DOJ dans cette affaire sont extrêmement importants, a déclaré Desmond Ang, professeur à la Harvard Kennedy School et expert en violence policière, bien qu’il note qu’une telle responsabilité est rare.

« Le fait que les policiers aient plaidé coupable, au lieu d’aller en procès, démontre vraiment à quel point les preuves étaient claires », dit-il. « En même temps, il est vraiment important de noter que ce type de comportement a été autorisé à persister bien plus longtemps qu’il ne le devrait. »

En raison de l’opacité lorsqu’il s’agit de documenter l’usage de la force dans les services de police, il est difficile de suivre la fréquence à laquelle des infractions similaires sont confrontées devant les tribunaux. Une analyse du professeur Philip Stinson de la Bowling Green State University a révélé une augmentation du nombre de policiers accusés de meurtre ou d’homicide involontaire coupable entre 2017 et 2021, bien qu’ils ne représentent encore qu’une très petite fraction du nombre signalé de meurtres par la police. Sept officiers ont été inculpés en 2017, 10 en 2018, 12 en 2019, 16 en 2020 et 21 en 2021. En 2021 et les années qui ont suivi, cependant, il y a eu plus d’un millier de meurtres par la police par an, selon la Mapping Police. Base de données sur la violence.

« Cela vous fait vous demander combien d’autres cas comme celui-ci existent qui n’ont tout simplement pas fait la lumière du jour », dit Ang, tout en faisant allusion à d’autres cas potentiels comme le cas du Mississippi.