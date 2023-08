Six anciens ministres de l’Intérieur exhortent Braverman à agir contre les policiers corrompus

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Six anciens ministres de l’Intérieur ont écrit à Suella Braverman pour lui demander d’accorder davantage de pouvoirs au chef de la police afin de licencier les policiers coupables de mauvaise conduite.

Le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, a exigé de plus grands pouvoirs de révocation suite à l’indignation du public face aux cas du meurtrier de Sarah Everard, Wayne Couzens, et du violeur en série David Carrick – tous deux officiers en service pendant qu’ils commettaient leurs crimes.

Les prédécesseurs conservateurs et travaillistes de Mme Braverman au ministère de l’Intérieur lui ont dit de soutenir le projet de loi de réforme de la police de la députée travailliste Harriet Harman, visant à donner aux chefs de la police un plus grand pouvoir de parole dans les affaires d’inconduite.

La lettre a été signée par les anciens ministres de l’Intérieur conservateurs Michael Howard et Ken Baker, aux côtés des anciens ministres travaillistes John Reid, David Blunkett, Jack Straw et Alan Johnson.

« Le public mérite d’avoir pleinement confiance dans les agents qui ont été chargés de faire respecter la loi et d’assurer leur sécurité », ont écrit les grands de tous les partis dans une lettre partagée pour la première fois avec LBC – avertissant que des changements étaient nécessaires pour rétablir la confiance.

Le groupe de six a ajouté : « Nous pensons que cette question est trop importante pour les arguments partisans et que la réponse doit passer au-dessus de la politique des partis. C’est pourquoi nous demandons votre soutien pour travailler avec nos collègues afin de consacrer du temps parlementaire afin que ces mesures puissent être adoptées de toute urgence. mis en œuvre. »

En janvier, le ministère de l’Intérieur a ordonné une révision du système de renvoi des officiers inaptes à servir après les crimes « atroces » de Carrick.

Des rapports suggèrent que le gouvernement est prêt à donner aux chefs de la police le dernier mot sur la question de savoir si les agents peuvent être licenciés – plutôt qu’à des avocats indépendants siégeant à des commissions d’inconduite, comme c’est le cas actuellement.

Dans le système actuel, les policiers qui ne parviennent pas à maintenir leur statut de contrôle peuvent conserver leur emploi grâce à la procédure d’appel. Mais on pense que le gouvernement cherche des moyens de donner aux chefs de la police des pouvoirs de révocation automatique.

J’ai rencontré le chef de la police Sir Mark Rowley (Fil PA)

M. Rowley cherche désespérément à accélérer le processus d’élimination des « agents inaptes » après avoir réexaminé et vérifié les dossiers par rapport à la base de données nationale de la police.

Le commissaire du Met a admis plus tôt cette année que les règles visant à se débarrasser du personnel inapte étaient « folles » après qu’il soit apparu que des « cas de délinquants sexuels » figuraient parmi les 161 agents en service ayant été condamnés au pénal.

Appelant le gouvernement de Rishi Sunak à lui accorder le pouvoir de limoger les policiers voyous, Sir Mark a déclaré qu’il était « absurde » qu’il n’ait pas le pouvoir de licencier des policiers. « Donnez-moi le pouvoir de le faire », a-t-il déclaré.

Le Met a admis que 161 agents avaient des condamnations pénales, dont trois officiers en activité ont été reconnus coupables d’infractions sexuelles et 49 autres ont été reconnus coupables de crimes de malhonnêteté ou de violence.

Sir Mark a déclaré que sur les 1 131 personnes dont les cas d’inconduite ont été examinés, 689 verront leur cas réévalué ; et 196 pourraient voir leur statut de contrôle réexaminé.

Donna Jones, présidente de l’Association of Police and Crime Commissioners, a déclaré qu’il n’était pas rare qu’un service de police moyen ait jusqu’à 20 agents en attente d’une procédure pour mauvaise conduite.

« Il est juste et approprié qu’ils soient licenciés le plus rapidement possible », a-t-elle déclaré. « C’est une meilleure utilisation de l’argent des contribuables et une fois qu’ils sont licenciés, le chef de la police est libre d’aller recruter quelqu’un d’autre pour les remplacer. »

On estime que plus de 2 000 policiers en Angleterre et au Pays de Galles pourraient perdre leur emploi dans le cadre d’une procédure disciplinaire réformée.