Six anciens membres créatifs de la WWE accusent Vince McMahon d’avoir créé une culture d’intimidation, de peur et de sexisme

Six anciens membres de l’équipe créative de la WWE qui ont travaillé en étroite collaboration avec l’ancien président de la WWE, Vince McMahon, aujourd’hui en disgrâce, ont accusé leur ancien patron de créer une culture d’intimidation, de peur et de sexisme.

Pierre roulante a publié un article mettant en vedette six anciens rédacteurs de l’équipe créative de la WWE qui ont commenté le comportement de Vince McMahon pendant leur travail avec lui.

Vous pouvez consulter quelques points saillants de l’article ci-dessous :

Michael Leonardi à propos de la colère de McMahon parce qu’il a supprimé une ligne insensible au racisme d’un script : « Il s’est tourné vers moi et il m’a dit : ‘Alors tu ne m’as pas donné ce que je voulais ?’ J’ai dit : « Je comprends, je suis désolé. Nous l’avons tous examiné et nous nous sommes sentis bien, nous avons juste fait de petits ajustements. Et puis il a commencé à me crier dessus. C’était un moment tellement intense. Je suis sorti avec ma queue entre mes jambes. Le scénario appelait Neville à prendre la parole et à dire à tout le monde qu’il « avait aussi un rêve, et ce rêve est de gagner le Royal Rumble ».

Ancien écrivain sur l’ambiance de la salle d’écriture : « Tout le monde se faisait crier à tout moment dans la pièce. C’était plutôt dire des conneries humiliantes ou méchantes [that was then] présenté comme une blague, mais c’est une vilaine blague. Si vous êtes pris pour cible dans la pièce, personne ne vous défend, mais c’est parce que s’ils le font, ils recevront également une balle dans la tête. Pour personne, on ne sort pas la tête du terrier, parce que personne ne veut prendre une balle.»

Un autre ancien écrivain sur McMahon changeant les scripts à la dernière minute : « Peu importe ce qu’il a dit dans cette salle de création ou s’il a aimé ça. [at an earlier point]ça allait encore se déchirer avant le show. Lorsque lundi est arrivé et que nous étions tous en réunion de production, quelque chose d’autre allait se produire. C’était presque comme une blague, comme si nous étions juste là pour satisfaire les caprices de Vince. Nous étions tous des transcripteurs de Vince McMahon. Je pense que Vince a apprécié la manipulation. Il aimait changer les choses. Il aimait garder les gens sur leurs gardes. J’avais vraiment l’impression que ce n’était pas pour profiter à la série ou au scénario, Vince aime juste faire se tortiller les gens.

Sur d’autres écrivains qui posent également des problèmes : «Ces gens étaient les gens les plus misérables avec qui j’ai jamais travaillé, mais c’est là que beaucoup d’entre eux ont travaillé toute leur vie professionnelle et c’est le seul jeu en ville. Ils ne savaient pas ce que c’était de travailler sur une émission de télévision ordinaire.

Une écrivaine sur le sexisme dans la salle des écrivains : « Ils me touchaient là où ils me faisaient approcher [to them]. Ils me tiraient par la taille pour venir quelque part ou se rapprocher d’eux. Je suis juste très conscient que c’est un peu près de mes fesses et que la plupart des gens ne me touchent jamais par la taille. J’ai pensé : « C’est étrange. »

Sur la façon dont l’absence de Vince a amélioré l’atmosphère : « Quand Vince n’était pas là, c’était incroyable de voir à quel point les choses s’ouvraient. Les gens commencent à parler, la créativité [flows]. Il est évident que son influence et sa façon de diriger les choses pourraient en réalité étouffer le processus.»

Il a également été dit que McMahon avait exigé que tout le monde se lève lorsqu’il entrait dans la pièce.

De plus, un autre écrivain affirme que McMahon les laissait souvent attendre « pendant des heures » et « tu ne saurais pas pourquoi tu attends. » Certaines réunions créatives n’auraient commencé qu’à minuit et ne se termineraient qu’à 2h-4h du matin.

Un porte-parole de Vince McMahon a publié la déclaration suivante à propos de l’article :

«Des dizaines d’écrivains ont pu partager des histoires sur l’environnement agréable, créatif et libre qu’étaient les salles d’écrivains de la WWE. Cette poignée d’individus (visiblement mécontents) ne sont en aucun cas représentatifs du consensus – ni de la vérité. De nombreuses affirmations d’écrivains anonymes n’ont aucune ressemblance avec la réalité de la salle des écrivains. Vince n’a jamais dit aux gens de se lever lorsqu’il entrait dans la pièce. C’est ridicule. Comme beaucoup d’emplois dans les industries du sport et du divertissement, le poste d’écrivain n’était pas un travail de 9h à 17h. Si de nouvelles idées devaient être mises en œuvre ou des modifications apportées au scénario, les réunions pouvaient avoir lieu tard dans la soirée en raison de la disponibilité de Vince compte tenu de son emploi du temps de voyage et de ses multiples fonctions au sein de l’entreprise en tant que PDG ainsi que de la supervision de tout le contenu créatif pour des centaines de personnes. d’événements et de retransmissions en direct chaque année.

NOTE: Si vous avez des conseils d’actualité ou des récapitulatifs de podcasts que vous aimeriez nous envoyer pour que nous les publions (l’intégralité du crédit vous sera attribuée), veuillez m’envoyer un e-mail à [email protected].