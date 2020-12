Six personnes ont été inculpées et d’autres sont recherchées dans le cadre d’un programme de « tourisme de naissance » et de blanchiment d’argent qui a vu des dizaines de femmes turques enceintes payer jusqu’à 10000 dollars pour accoucher à Long Island afin d’obtenir la citoyenneté américaine pour leurs enfants.

Les détails de l’acte d’accusation ont été dévoilés par l’avocat américain Seth Ducharme lors d’une conférence de presse mercredi matin.

Selon le procureur, le complot illicite a vu 117 femmes voyager de Turquie vers le comté de Suffolk pour donner naissance aux enfants avant de rentrer chez elles. Au total, 119 enfants sont nés sur le sol américain.

Les opérateurs du programme se composent de quatre ressortissants turcs et de deux citoyens américains, ont indiqué des responsables.

Ils ont été nommés comme Ibrahim «Dennis» Aksakal, Enes Burak Cakiroglu, Sarah Kaplan, Fiordalisa «Lisa» Marte et Edgar «Eddie» Rodriguez. Le nom du sixième co-conspirateur présumé n’a pas été divulgué par les procureurs.

Le district est de New York, Seth D. DuCharme (photographié en novembre) a dévoilé l’acte d’accusation lors d’une conférence de presse mercredi matin

Les suspects auraient utilisé sept maisons de naissance – dont celles de Centre Moriches, Dix Hills, Smithtown, West Babylon et East Northport – et ont volé plus de 2,1 millions de dollars de financement Medicaid pour payer leurs frais prénatals, de travail et d’accouchement.

Pour obtenir illicitement les fonds, les procureurs affirment que les opérateurs « ont frauduleusement facilité le public contribuable en soumettant des demandes frauduleuses de prestations Medicaid de l’État de New York au nom d’étrangers turcs enceintes », affirmant qu’ils étaient indigents et incapables de payer les coûts associés à leurs soins de santé.

En réalité, cependant, DuCharme a déclaré que toutes les femmes appartenaient à la classe moyenne ou à la classe moyenne supérieure.

Un certain nombre de femmes étaient des agents de bord travaillant pour des compagnies aériennes turques ou travaillaient dans d’autres domaines professionnels, a-t-il poursuivi.

Les exploitants du complot auraient recruté les femmes en Turquie sur Facebook, faisant la publicité d’un programme appelé Bebegim Amerikada Dogsun, qui se traduit par: «Mon bébé devrait être né en Amérique».

Dans le cadre du programme, les suspects auraient offert un service d’hébergement 24 heures sur 24, le confort d’un domicile, les frais de transport et d’hospitalisation, ainsi qu’un soutien médical et institutionnel tout au long du processus d’accouchement.

Alors que 119 enfants seraient nés à Long Island dans le cadre de ce programme, les suspects se seraient vantés sur leur site Web d’avoir facilité plus de 800 naissances tout en perpétrant leur complot.

Le programme serait en vigueur depuis au moins trois ans, depuis janvier 2017.

Les frais pour chaque voyageur varient de 7 500 $ à 10 000 $, ont déclaré les procureurs.

Le gouvernement estime que les accusés ont pris environ 750 000 $ en honoraires des étrangers turcs dans le cadre du stratagème.

« Presque tout en espèces introuvable, dont un montant incalculable, selon les communications interceptées, a été acheminé vers un ou plusieurs comptes bancaires en Turquie, empêchant ainsi le gouvernement de le saisir », ont écrit les procureurs dans leur acte d’accusation.

Les accusations portées contre les six suspects comprennent le complot en vue de commettre une fraude dans les soins de santé, une fraude électronique, un complot et le blanchiment d’argent. Ils risquent chacun au moins 10 ans de prison, ont déclaré les procureurs.

Plus de co-conspirateurs seraient triés par les procureurs fédéraux.

Les femmes qui ont payé pour le service, quant à elles, n’ont pas été inculpées, car elles sont toutes retournées en Turquie après avoir accouché.

La police du comté de Suffolk a commencé à enquêter sur le stratagème présumé en juillet 2018, après avoir reçu un indice selon lequel cinq femmes avaient demandé des certificats de naissance à la même adresse, chacune ayant eu des bébés à peu près au même moment.

Les responsables ont déclaré mercredi qu’il « serait peu probable » que la citoyenneté des enfants soit suspendue.

L’admission intervient après que l’administration Trump a récemment demandé au ministère de la Justice de peser sur les implications juridiques d’une ordonnance mettant fin au droit automatique à la citoyenneté pour les enfants nés sur le sol américain d’immigrants illégaux et de visiteurs de courte durée.

Les six suspects dans l’affaire devraient être traduits en justice virtuellement en raison des restrictions relatives aux coronavirus au palais de justice fédéral de Central Islip.

Les procureurs demandent que les suspects soient détenus sans caution, les citant comme un risque de fuite en raison de leurs liens nationaux avec la Turquie.