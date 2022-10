Siwan Lillicrap de retour au capitaine du Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde de rugby | Actualités du rugby à XV

Le Pays de Galles, qui sera dirigé par Siwan Lillicrap, affrontera la Nouvelle-Zélande dimanche avec un coup d’envoi à 3h15.

Siwan Lillicrap revient dans la formation de départ du Pays de Galles pour mener le Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande, hôte du tournoi, lors de la Coupe du monde de rugby dimanche.

Le retour de Lillicrap est l’un des quatre changements apportés par l’entraîneur-chef du Pays de Galles Ioan Cunningham pour le concours.

Aux côtés du capitaine, Bethan Lewis, Gwen Crabb et Kelsey Jones entrent toutes dans le peloton d’attaque. Hannah Jones assume le rôle de vice-capitaine.

Après avoir raté les matchs de préparation du Pays de Galles, Kerin Lake est nommée sur le banc après son retour à la forme physique.

Lors de leur match d’ouverture, le Pays de Galles a battu l’Ecosse 18-15 après que la demi de mêlée remplaçante Keira Bevan ait remporté le match avec un coup de pied sans nerf à la 86e minute.

La victoire de dernière minute a été gâchée par la perte de la flanker Alisha Butchers à la suite d’une grave blessure au genou, et elle est depuis rentrée de Nouvelle-Zélande.

Cunningham a choisi de déployer une ligne de fond inchangée pour affronter la Nouvelle-Zélande et a expliqué plus en détail ses sélections le jour du match.

“Vous devez garder un certain élan et de la constance. Je pense que Meg Webb a extrêmement bien fait dimanche, elle mérite une autre opportunité, tout comme le reste des arrières”, a déclaré l’entraîneur-chef.

“Nous voulions apporter l’expérience de notre capitaine à l’écluse. Malheureusement, nous avons perdu Alisha (Butchers), nous voulions donc utiliser la force supplémentaire de Gwen Crabb à six ans.

“Bethan Lewis a poussé Alex Callender à l’entraînement et mérite un départ. Carys Phillips a contracté une légère blessure à la cheville, c’est donc une chance pour Kelsey de saisir son opportunité dans la formation de départ et pour Kat (Evans) de venir sur le banc.”

Le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande, la deuxième équipe classée au monde, se sont rencontrés quatre fois auparavant, chaque rencontre ayant lieu sur la scène de la Coupe du monde de rugby. Le concours le plus récent a eu lieu à la Coupe du monde de rugby 2017 et les Black Ferns ont gagné 44-12.

Cunningham a imploré ses joueurs gallois de saisir l’opportunité d’affronter les hôtes de la compétition à deux mains

“C’est une excellente occasion de nous exprimer. Nous affrontons la Nouvelle-Zélande dans leur Coupe du monde à domicile, nous sommes tous les deux sur le dos des victoires, donc tout tourne autour de ce match maintenant”, a déclaré Cunningham.

“Nous n’avons rien à perdre, mais vous devez être courageux contre n’importe quelle équipe néo-zélandaise, vous devez foncer et marquer des essais. Nous ne pouvons pas nous retenir, nous devons foncer. L’Australie a montré que vous pouvez créer des opportunités et nous il faut le faire aussi.”

Lors de leur match d’ouverture du tournoi, la Nouvelle-Zélande est revenue d’un déficit de 17-0 contre ses rivaux locaux. Les Black Ferns l’ont emporté 41-17 à Eden Park.

L’entraîneur-chef de la Nouvelle-Zélande, Wayne Smith, a apporté de gros changements à sa formation de départ avec cinq joueurs prêts à faire leurs débuts en Coupe du monde de rugby contre le Pays de Galles.

Une première ligne relookée verra Awhina Tangen-Wainohu obtenir son premier départ et Tanya Kalounivale revenir de blessure. Hooker Georgia Ponsonby est promu dans le maillot de départ après avoir été sur le banc contre l’Australie.

La flanker Alana Bremner fait un retour de blessure et sera rejointe par Kendra Reynolds et Charmaine McMenamin dans la rangée arrière.

Ruby Tui enfilera le maillot 15 pour la première fois et Ruahei Demant dirigera l’équipe locale en tant que capitaine du demi-papillon.

Ayesha Leti-I’iga et Kennedy Simon ne sont pas disponibles en raison d’une blessure.

Pays de Galles: 15 Kayleigh Powell, 14 Jasmine Joyce, 13 Megan Webb, 12 Hannah Jones (vice-capitaine), 11 Lisa Neumann, 10 Elinor Snowsill, 9 Ffion Lewis, 1 Cara Hope, 2 Kelsey Jones, 3 Donna Rose, 4 Natalia John, 5 Siwan Lillicrap (capitaine), 6 Gwen Crabb, 7 Bethan Lewis, 8 Sioned Harries

Remplaçants: 16 Kat Evans, 17 Caryl Thomas, 18 Sisilia Tuipulotu, 19 Abbie Fleming, 20 Alex Callender, 21 Keira Bevan, 22 Robyn Wilkins, 23 Kerin Lake

Nouvelle-Zélande: 15 Ruby Tui, 14 Renee Wickliffe, 13 Logo-I-Pulotu Lemapu Atai’i (Sylvia) Brunt, 12 Theresa Fitzpatrick, 11 Portia Woodman, 10 Ruahei Demant (capitaine), 9 Ariana Bayler, 1 Awhina Tangen-Wainohu, 2 Georgia Ponsonby , 3 Tanya Kalounivale, 4 Maiakawanakaulani Roos, 5 Chelsea Bremner, 6 Alana Bremner, 7 Kendra Reynolds, 8 Charmaine McMenamin

Remplaçants: 16 Luka Connor, 17 Krystal Murray, 18 Santo Taumata, 19 Joanah Ngan-Woo, 20 Sarah Hirini, 21 Kendra Cocksedge, 22 Amy du Plessis, 23 Hazel Tubic