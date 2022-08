Sivakarthikeyan se fait payer une bombe pour Prince, augmente les frais après des coups consécutifs ? [Exclusive]

Acteur de cinéma Sivakarthikeyan est sans aucun doute l’un des acteurs les plus bancables du sud. Avec deux succès consécutifs avec Doctor and Don en tamoul et en télougou également, l’acteur est devenu l’un des acteurs les plus recherchés du sud. Appelé SK par ses fans, cet acteur est actuellement occupé par son premier projet en télougou Prince qui sortira sur les écrans à Diwali. Réalisé par KV Anudeep, le film a la fille russe Maria jouant l’héroïne et Satyaraj dans un rôle clé.

Sivakarthikeyan a livré des coups consécutifs

Sivakarthikeyan a été présenté au public Telugu avec Remo. Depuis lors, tous ses films sont également doublés et diffusés en telugu. Cela montre le type de demande et le marché qu’il s’est construit. Publier la publication de Seemaraja, il n’a jamais eu à regarder en arrière. Selon notre source, l’acteur facture maintenant un énorme Rs 30cr comme rémunération. Il a produit Doctor et le film réalisé au-dessus de RS 100 Cr au box-office. Don a également été un énorme succès. Gardant à l’esprit ces deux films et leurs collections, l’acteur a augmenté sa rémunération, laissant les producteurs bouche bée.

Frais de randonnée Sivakarthikeyan pour Prince

On dit que les créateurs de Prince lui versent 30 Cr. Une source a déclaré: “Ce montant est payé car il le tourne en tant que bilingue. À partir de maintenant, il va s’y tenir. Sa demande a augmenté, tout comme son marché. Les producteurs sont prêts à payer ce qu’il demande parce qu’il amène du public. aux théâtres et l’argent coulerait.”

Industrie cinématographique tamoule contre industrie cinématographique telugu

Alors que l’industrie cinématographique Telugu se débat de différentes manières, les producteurs ont récemment déclaré que les héros devraient réduire leur rémunération et ne facturer que le minimum. Dans ce cas, dans quelle mesure est-il juste de payer ce montant à quelqu’un d’une autre industrie ?