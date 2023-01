Siva Kaneswaran de Dancing On Ice s’est évanoui dans un accident d’horreur après s’être fracturé la tête sur la patinoire

Siva Kaneswaran de DANCING On Ice s’est évanoui dans un horrible accident après s’être fracturé la tête sur la patinoire pendant l’entraînement.

Le chanteur de 34 ans, surtout connu pour avoir fait partie du groupe The Wanted, est l’un des visages célèbres participant à la série de cette année du concours ITV.

La star de Dancing On Ice, Siva Kaneswaran, a eu un horrible accident quelques jours avant le lancement

Au cours des derniers mois, il a été occupé à s’entraîner pour ses débuts dans la série plus tard ce week-end.

Mais les choses ont pris une tournure dramatique lorsqu’il s’est gravement blessé sur la glace.

S’adressant au Sun, Siva a déclaré: “Vendredi, je viens de m’évanouir.

“J’ai fait une grave chute et je me suis cogné l’arrière de la tête, j’ai donc reçu un diagnostic de commotion cérébrale légère à compter d’aujourd’hui (mercredi 11 janvier).

“Donc, ça a été difficile pour moi de revenir sur la glace et ça peut vraiment ébranler votre confiance, surtout quand vous venez de vous casser la tête sur la glace.”

Cependant, la star n’a pas laissé cela refroidir son esprit avant le lancement de demain soir.

Il a poursuivi: “Mais je m’y attendais, alors j’essaie de rester concentré et déterminé et je sais que cela fait partie du voyage.

“Heureusement, nous avons un médecin à côté de la patinoire et nous avons donc fait prendre ma tension artérielle et ma prise de sang et ils ont vérifié mes yeux, donc c’est là, je suis toujours là, je vais bien, mais assez secoué.

“La première chose (le partenaire de danse de Siva) Klabera a dit était” ça va? dans son accent américain et j’étais comme ‘noooon je ne le suis vraiment pas’.

« Je me suis évanoui pendant deux secondes, je ne m’en souviens pas !

“Mais cela en fait partie, une partie de cela consiste à tomber et à se relever et à le braver.”

En octobre, Siva a admis que son regretté coéquipier Tom Parker était sa “raison de faire le spectacle”.

Il a raconté comment son camarade de groupe Glad You Came, Tom, décédé en mars après une bataille contre le cancer du cerveau, était l’une de ses inspirations pour s’inscrire.

L’animateur de GMB, Richard Madeley, a demandé à Siva comment il faisait face au décès de Tom, à l’âge de 33 ans.

Siva a déclaré : « Pour être honnête, je vis au jour le jour.

« Parfois, c’est très difficile. La plupart du temps, je regarde en arrière et je souris.

Il a ajouté: “Il m’a tellement appris sur la vie et sur le fait de ne pas avoir peur – c’est l’une des raisons pour lesquelles je fais le spectacle.”

S’ouvrant sur la positivité de Tom, il a ajouté: “Il avait une attitude positive pour l’avenir – c’est l’un des cadeaux qu’il m’a donnés, qu’il nous a tous donnés.”

Plus tôt dans l’épisode, Siva a admis qu’il ne savait pas pourquoi il s’était inscrit à Dancing On Ice et a plaisanté en disant qu’il avait demandé à son manager s’il pouvait changer d’avis.

Il a ensuite admis que sa seule expérience sur une patinoire était de patiner avec un pingouin jouet comme support – et qu’il n’avait jamais patiné sans support.

Pourtant, il a admis que son coéquipier Jay, qui a triomphé sur Strictly, serait disponible en studio pour le soutien.

Il a ajouté: “Jay m’a donné quelques mots d’encouragement qui ont été très précieux.

“Il sera mon porte-bonheur.”

Dancing On Ice commence demain soir à 18h30 sur ITV

Siva avec son partenaire de danse Klabera

Siva fait partie de The Wanted