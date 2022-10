Siva Kaneswaran de Dancing On Ice révèle que Tom Parker, coéquipier de The Wanted, est sa «raison de faire le spectacle»

Le dernier concurrent de DANCING On Ice, Siva Kaneswaran, a admis que son regretté coéquipier Tom Parker était sa “raison de faire le spectacle”.

The Sun a révélé hier en exclusivité que le chanteur de The Wanted, Siva, est le onzième nom à rejoindre l’émission ITV.

Siva Kaneswaran a été révélé comme le dernier concurrent de Dancing On Ice, confirmant l’exclusivité de The Sun[/caption]

Siva, 33 ans, a raconté comment son regretté coéquipier Tom Parker était son inspiration pour s’inscrire[/caption]

Handsome Siva, 33 ans, a été officiellement annoncé mardi dans Good Morning Britain et complètera la programmation de la prochaine série.

Il a raconté comment son camarade de groupe Glad You Came, Tom, décédé en mars après une bataille contre le cancer du cerveau, était l’une de ses inspirations pour s’inscrire.

L’animateur de GMB, Richard Madeley, a demandé à Siva comment il faisait face au décès de Tom, à l’âge de 33 ans.

Siva a déclaré : « Pour être honnête, je vis au jour le jour.

« Parfois, c’est très difficile. La plupart du temps, je regarde en arrière et je souris.

Il a ajouté: “Il m’a tellement appris sur la vie et sur le fait de ne pas avoir peur – c’est l’une des raisons pour lesquelles je fais le spectacle.”

S’ouvrant sur la positivité de Tom, il a ajouté: “Il avait une attitude positive pour l’avenir – c’est l’un des cadeaux qu’il m’a donnés, qu’il nous a tous donnés.”

Plus tôt dans l’épisode, Siva a admis qu’il ne savait pas pourquoi il s’était inscrit à Dancing On Ice et a plaisanté en disant qu’il avait demandé à son manager s’il pouvait changer d’avis.

Il a ensuite admis que sa seule expérience sur une patinoire était de patiner avec un pingouin jouet comme support – et qu’il n’avait jamais patiné sans support.

Pourtant, il a admis que son coéquipier Jay, qui a triomphé sur Strictly, serait disponible en studio pour le soutien.

Il a ajouté: “Jay m’a donné quelques mots d’encouragement qui ont été très précieux.

Parlant de la place de Siva dans l’émission, un initié de la télévision nous a dit : « Siva est une excellente signature pour l’émission – The Wanted a toujours une énorme base de fans fidèles.

«Après que tous les garçons aient traversé cette année avec la perte de leur coéquipier Tom Parker, les fans voudront qu’il aille jusqu’au bout dans la mémoire de Tom.

“Ce sera également une année très chargée pour Siva l’année prochaine, car il vient de terminer le tournage de Celebrity SAS: Who Dares Wins, qui sera diffusé à l’automne prochain, donc c’est deux grands spectacles pour 2023 à son actif.”

Siva, née à Dublin, rejoint une foule de stars qui ont déjà été annoncées pour l’émission de patinage ITV, qui sera diffusée en janvier.

Il concourra sur la glace aux côtés de Michelle Heaton, Carly Stenson, Darren Harriott, Joey Essex, The Vivienne, Mollie Gallagher, Nile Wilson, Ekin-Su Cülcüloğlu, John Fashanu et Patsy Palmer.

Le Sun avait précédemment révélé que Siva s’était également inscrite à l’émission d’endurance de Channel 4 – la série exténuante tournée la semaine dernière mais qui ne sera diffusée que l’année prochaine, après Dancing on Ice.

Il sera rejoint sur SAS par des personnalités telles que le député Matt Hancock, Gareth Gates, Danielle Lloyd et Michelle Heaton, qui, comme Siva, font également Dancing On Ice.

Siva est mariée à la créatrice de chaussures Nareesha McCaffrey.

Le couple est basé aux États-Unis et est ensemble depuis 15 ans.

Siva a raconté comment Tom, deuxième à droite, lui a appris à ne jamais avoir peur[/caption]

Il a admis qu’il n’avait aucune expérience de skate[/caption]

