« Situation d’urgence » signalée sur l’atterrisseur lunaire russe avant l’atterrissage

Le nouvel atterrisseur lunaire russe Luna-25 a été touché par une « situation d’urgence » non spécifiée lors de son entrée en orbite de pré-atterrissage autour de la Lune, a annoncé samedi la société spatiale d’État russe Roscosmos.

« Aujourd’hui, conformément au programme de vol Luna-25, à 14h10, une commande a été émise pour transférer la station sur l’orbite de pré-atterrissage », a déclaré Roscosmos dans une annonce sur Telegram. « Pendant l’opération, une situation d’urgence s’est produite à bord de la sonde spatiale, qui n’a pas permis d’effectuer la manœuvre avec les paramètres spécifiés. L’équipe de direction analyse actuellement la situation.

La nature de la « situation d’urgence » et son impact sur l’atterrissage de l’atterrisseur sur la Lune n’est pas encore claire.

Plus tôt samedi, Roscosmos a publié les premiers résultats des instruments scientifiques de la sonde, y compris la documentation d’un impact de météoroïde sur la surface de la lune. La sonde a pris plusieurs photos de la surface de la lune après avoir été allumée.

Le spectromètre à neutrons et gamma ADRON-LR de la sonde a enregistré des données sur les éléments chimiques du sol lunaire. L’analyseur d’énergie-masse ionique ARIES-L a également été mis en marche et le mode de fonctionnement optimal de l’instrument pour étudier les particules sur la surface lunaire a été choisi.

Une photo prise par la caméra du vaisseau spatial d’atterrissage lunaire Luna-25 montre le cratère Zeeman situé de l’autre côté de la lune, le 17 août 2023 (crédit : Roscosmos/Handout via REUTERS)

Le Luna-25, le premier engin spatial d’alunissage russe en 47 ans, a été lancé depuis le cosmodrome de Vostochny à l’est de Moscou le 11 août. En supposant que la situation d’urgence signalée n’a pas perturbé ou échoué la mission, l’atterrisseur devrait atterrir sur la lune. pôle sud le 21 août.

Troubles de l’atterrisseur lunaire ces dernières années

L’atterrisseur lunaire russe n’est pas le premier à rencontrer des problèmes ces dernières années.

L’Inde a un atterrisseur lunaire, le Chandrayaan-3, en orbite autour de la lune qui devrait atterrir sur la surface lunaire dans les prochains jours. En 2019, l’Inde a tenté d’atterrir l’atterrisseur Chandrayaan-2 sur la surface lunaire, mais l’atterrisseur s’est écrasé après avoir dévié de sa trajectoire prévue.

En avril 2023, la société japonaise ispace a tenté d’atterrir l’atterrisseur Hakuto-R sur la lune, mais la communication a été perdue avec le vaisseau spatial peu de temps avant de descendre sur la surface lunaire, une analyse révélant que l’atterrisseur a chuté de manière incontrôlable à la surface après s’être épuisé. de propulseur.

En 2019, le vaisseau spatial israélien Beresheet s’est écrasé sur la lune alors qu’il tentait d’atterrir sur la surface lunaire.

Une enquête préliminaire menée par SpaceIL, la société qui a dirigé l’effort Beresheet, a révélé qu’une commande destinée à corriger un dysfonctionnement dans l’une des unités de mesure inertielle du vaisseau spatial Beresheet a conduit à une chaîne d’événements qui a éteint son moteur principal lors de l’atterrissage.

Selon l’Institut Davidson de l’Institut Weizmann des sciences, les problèmes ont commencé peu de temps après le lancement lorsqu’un problème a été signalé avec les suiveurs d’étoiles du vaisseau spatial, des caméras censées l’aider à s’orienter dans l’espace. Une série de mesures ont été prises pour contourner le problème, y compris le roulement du vaisseau spatial et l’utilisation d’autres outils pour naviguer, mais cela a rendu plus difficile la localisation précise du vaisseau.

Quelques jours après le lancement, l’ordinateur de l’engin s’est redémarré de manière inattendue et a annulé une manœuvre orbitale planifiée. Ce problème s’est répété plusieurs fois.

En descendant vers la surface lunaire, l’un des accéléromètres de l’engin s’est soudainement arrêté. L’équipe a tenté de redémarrer le système, ce qui a entraîné la suppression des modules complémentaires logiciels et une série de redémarrages supplémentaires au cours desquels le moteur principal de l’engin spatial s’est arrêté et l’engin a plongé dans la surface de la lune à plus de 3 000 kilomètres par heure.

Depuis le crash, SpaceIL travaille à l’organisation d’une deuxième mission Beresheet, bien que la mission ait rencontré de nouveaux obstacles cette année après le retrait d’une importante source de financement du projet.