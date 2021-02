PITTSBURGH: Ron Hextall, pingouin de Pittsburgh. Ouais, il faudra peut-être un peu de temps pour s’y habituer.

Pourtant, le capitaine de longue date des Penguins, Sidney Crosby, a souligné la décision du club d’embaucher Hextall, longtemps associé à la fois en tant que joueur et dirigeant avec son rival interétatique, Philadelphie, en tant que nouveau directeur général de l’équipe, comme preuve que la LNH est essentiellement une grande famille.

C’est drôle quand on y pense, on ne s’attend jamais à ça, a déclaré Crosby mercredi, un jour après que les Penguins aient fait venir Hextall pour remplacer le Hall of Famer Jim Rutherford, qui a démissionné brusquement le mois dernier. Je pense que vous dites souvent cela au hockey, qu’il trouve un moyen de rassembler les gens dans des circonstances différentes.

Hextall a passé 11 de ses 13 saisons dans la LNH en tant que gardien de but avec les Flyers, affrontant souvent la superstar de Pittsburgh Mario Lemieux, qui est maintenant le patron de Hextall. Il a même passé plus de quatre ans en tant que directeur général de Philadelphie, où l’un de ses principaux travaux était de trouver un moyen de créer une liste capable de renverser Crosby et les Penguins. Maintenant, son concert consiste à entourer Crosby et Evgeni Malkin avec une équipe suffisamment talentueuse pour effectuer une série éliminatoire profonde.

Faire appel à un ancien ennemi pour construire un gagnant n’est pas vraiment un nouveau territoire à Pittsburgh. Les Penguins ont acquis l’attaquant de Philadelphie Rick Tocchet en février 1992 sur le chemin de la Coupe Stanley. Tocchet a remporté deux autres Coupes en tant qu’entraîneur adjoint avec les Penguins en 2016 et en 2017.

Cela témoigne de la nature tourbillonnante de Hextall et de la cour du nouveau président des opérations de hockey Brian Burke que ni l’un ni l’autre n’avait parlé à Crosby ou à l’entraîneur des Penguins Mike Sullivan jusqu’à ce que l’encre de leurs contrats respectifs soit sèche.

Alors qu’ils ont échangé des plaisanteries mercredi matin, il n’y a pas de temps pour une période de lune de miel. La plupart des révisions du front-office ont lieu pendant l’intersaison. Pas celui-ci. La superbe sortie de Rutherford est intervenue deux semaines après un sprint de 56 matchs. Il n’y aura pas de processus d’émotion. Ce sera des essais et des erreurs effectués à la volée dans l’une des divisions les plus compétitives de la LNH.

Pourtant, pourvoir les postes donne à Pittsburgh quelque chose qui lui manquait au cours du dernier mois: un semblant de normalité. Le départ 5-5-1 a été rempli d’un flot constant de blessures au défenseur, un avantage numérique qui a été largement inefficace et un calendrier qui a été irrégulier grâce à une épidémie de COVID-19 impliquant les Devils du New Jersey. Ils n’ont joué qu’une seule fois la semaine dernière, une sorte d’épée à double tranchant.

Bien sûr, cela permet à certains de leurs joueurs blessés de retrouver la santé. Le défenseur Marcus Pettersson s’est entraîné mercredi et est sur le point de revenir d’une blessure au haut du corps. Et cela permet au personnel d’entraîneurs de résoudre certains des problèmes qui ont surgi. Mais cela a également permis des choses comme la piqûre d’une défaite 4-3 contre les Islanders de New York samedi dernier, un match dans lequel les Penguins ont laissé échapper une avance de troisième période plus longtemps que d’habitude.

Ajoutez le changement de régime au-dessus d’eux et oui, c’est beaucoup à prendre.

Je pense qu’il se passe tellement de choses du point de vue des blessures, les matchs étant décalés et déplacés, a déclaré Crosby. «Notre travail consiste simplement à jouer et à nous concentrer sur cela… notre état d’esprit et notre mentalité sont simplement de jouer à des jeux et de nous assurer que cela s’améliore.

Sullivan et Rutherford ont travaillé en étroite collaboration tout en aidant les Penguins à remporter des coupes Stanley consécutives. Alors que Sullivan a une relation avec Burke résultant de leur temps à travailler avec l’équipe américaine de la Coupe du monde, lui et Hextall n’ont pas fréquenté les mêmes cercles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait se souvenir du seul but qu’il avait marqué contre Hextall au cours de sa propre carrière de décadelong en tant qu’attaquant à l’esprit défensif, un score égalitaire en fin de match le 12 décembre 1992, alors que Sullivan était avec San Jose et Hextall était au Québec, Sullivan a déclaré qu’il pas.

Mon souvenir de Ron en tant que gardien de but était qu’il était un compétiteur féroce et qu’il voulait gagner, a déclaré Sullivan. Il a eu une formidable carrière. Je suis sûr qu’il apportera également cet esprit de compétition à notre équipe de direction.

Sullivan n’était pas d’accord avec l’idée que tenter de développer un rapport en milieu de saison est un défi, en utilisant à plusieurs reprises le mot opportunité »à la place.

Ces gars sont vraiment intelligents, a déclaré Sullivan. «Je pense que l’objectif est le même. Et c’est pour essayer de gagner la Coupe Stanley avec le noyau que nous avons ici et… de mon point de vue, mon travail ne change pas. Je vais entraîner cette équipe de la meilleure façon que je sache. Allions entraîner cette équipe de la meilleure façon dont nous savons comment nous donner les meilleures chances de gagner chaque soir.

