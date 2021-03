«  Situation de crise débridée  »: le Premier ministre australien dit qu’il comprend le blocage des exportations de l’Italie sur 250000 vaccins Covid-19

Le Premier ministre australien a ignoré la décision de l’Italie de bloquer l’exportation de 250 000 vaccins Covid-19 alors que l’UE continue d’essayer de limiter les livraisons à d’autres pays pour faire face à une pénurie de doses à travers le continent.

Le Premier ministre Scott Morrison a publié vendredi une déclaration, affirmant que la décision de l’Italie était « compréhensible, » car il a reconnu le besoin de plus de vaccins dans les pays d’Europe qui sont paralysés par un nombre élevé de cas, tandis que l’Australie a réussi à maîtriser le virus.

Ils sont dans une situation de crise effrénée. Ce n’est pas la situation en Australie.

Rassurant les individus en Australie, Morrison a déclaré que l’envoi bloqué n’aura pas d’incidence sur le programme de vaccination dans le pays, comme l’envoi « N’était pas celui sur lequel nous avions compté pour le déploiement, » ce qui signifie que les responsables de la santé pourront continuer « Sans relâche. »

Le médecin-chef de l’Australie, Paul Kelly, a reconnu la nécessité des vaccins en Italie, soulignant son lien personnel avec le pays, car sa sœur y vit, où 18000 cas sont signalés par jour.

Le gouvernement italien a utilisé la nouvelle réglementation de l’UE jeudi pour arrêter l’exportation du vaccin Oxford / AstraZeneca à partir d’une installation de production dans le pays, devenant ainsi le premier pays européen à le faire.

Le ministère italien des Affaires étrangères a défendu le blocage de l’exportation dans un communiqué, citant «Les retards dans la fourniture de vaccins par AstraZeneca à l’UE et à l’Italie», et son opinion selon laquelle l’Australie n’est pas un pays vulnérable lorsque les situations à Canberra et à Rome sont comparées.

Malgré la compréhension du gouvernement australien, le pays a demandé un examen formel de la décision de bloquer l’envoi de vaccins par la Commission européenne, selon le ministre de la Santé Greg Hunt, qui s’est entretenu vendredi avec des journalistes à Melbourne.

L’UE a introduit une mesure qui permet aux pays d’empêcher les vaccins d’être exportés en dehors du bloc après une dispute avec les producteurs de vaccins pour leur non-respect des objectifs de production, entraînant des pénuries sur tout le continent.

