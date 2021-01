Le ministre japonais des Affaires étrangères a déclaré qu’une décision du tribunal sud-coréen ordonnant une indemnisation pour les femmes détenues dans ses bordels militaires de la Seconde Guerre mondiale crée une « situation impensable » dans une querelle frémissante entre les deux pays voisins.

S’exprimant à la diète lundi, Toshimitsu Motegi a déclaré que la décision du tribunal du 8 janvier avait créé «Une situation anormale, totalement impensable au regard du droit international et de la relation bilatérale.»

Le Japon a été condamné à payer 100 millions de won (91 300 dollars) à chacune des 12 femmes citées dans le procès. Ils faisaient partie des quelque 200 000 Coréens, pour la plupart, qui ont été contraints à l’esclavage sexuel pendant la guerre.

« Je continuerai d’exiger fermement une réponse appropriée de la partie sud-coréenne », Dit Motegi. Son ministère avait auparavant convoqué l’ambassadeur de Corée du Sud pour protester contre la décision.

La question des «femmes de réconfort» a longtemps sapé les relations entre le Japon et la Corée du Sud. Le Japon affirme que la question a été réglée par un traité de 1965 qui a normalisé les relations avec la Corée du Sud et a fourni plus de 800 millions de dollars d’aide financière à Séoul, mais beaucoup dans la Corée du Sud moderne jugent injuste le règlement de l’époque de la dictature militaire.

Les responsables sud-coréens n’ont pas réagi immédiatement au discours de Motegi, mais les relations récentes entre les deux voisins asiatiques ont été glaciales. Quelque 70% des consommateurs sud-coréens ont soit cessé de porter des marques de vêtements japonaises, soit refusé de boire de la bière brassée au Japon, soit évité d’autres produits de consommation et véhicules fabriqués là-bas. Pendant ce temps, Tokyo a retiré la Corée du Sud d’une liste de pays d’exportation préférentiels.

