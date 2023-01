Sites Web de football les plus populaires aux États-Unis pendant la Coupe du monde 2022

Qatar 2022 est peut-être terminé, mais ce fut un énorme tournoi pour les sites Web de football les plus populaires aux États-Unis au cours du premier mois de la Coupe du monde.

Dans les données ci-dessous fournies par Comscore, la norme de l’industrie pour la mesure du Web, le mois de novembre 2022 a vu FIFA.com se hisser à la première place, ce qui est compréhensible. Après tout, le mois de novembre a été celui où la fièvre de la Coupe du monde 2022 a commencé.

Sites Web de football populaires aux États-Unis

Voici les sites Web de football les plus populaires aux États-Unis pour le mois de novembre 2022, pour le public anglophone sur ordinateur et mobile :

FIFA.com USSoccer.com Goal.com MLSsoccer.com WorldSoccerTalk.com 90min.com Le18.com Futbolete.com FourFourTwo.com Football.Londres

Sans surprise, les sites Web de la FIFA et de US Soccer font la loi en novembre, car l’intérêt s’est accru en raison de la Coupe du monde. Les statistiques de décembre 2022 ne seront disponibles que plus tard en février 2023.

Par rapport à la dernière fois que nous avons consulté les sites Web de football les plus populaires en septembre 2022, il y a plusieurs changements. Par exemple, PremierLeague.com et RealMadrid.com sont sortis du top dix en novembre. World Soccer Talk reste à la cinquième place, tandis que 90min.com et The18.com ont chuté dans la liste.

Grand mois pour les sites Web de football

En regardant de plus près notre propre World Soccer Talk, le site Web a connu une augmentation de 115% du trafic pour le mois de novembre 2022, par rapport à juin et juillet 2018, les mois qui contenaient l’intégralité de la Coupe du monde 2018.

Les sites Web de football qui ne figurent pas dans le top 10, mais qui s’en rapprochent, incluent UEFA.com, Soccer.com, Arsenal.com et ChelseaFC.com.

Pour ceux qui sont curieux, voici un bref aperçu de certains des sites Web de football les plus populaires en 2008. Vous verrez que beaucoup de choses ont changé depuis :

1. Réseau de football ESPN

2. Goal.com

3. FOX Sport Football

4. Football.com

5. UEFA.com

6.Manchester United

7. Yahoo! Sport Monde Football

8. Ligue majeure de football

9. Grand football

10. Arsenal.com

ComScore est la norme de l’industrie pour l’analyse des mesures.

Photo : IMAGO / Panthermédia