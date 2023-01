Site touristique emblématique fermé en raison de troubles violents

Plus de 400 visiteurs ont été brièvement bloqués au Machu Picchu après qu’un chemin de fer local a été endommagé lors de manifestations

Le Pérou a “indéfiniment” fermé le site touristique de Machu Picchu, citant les troubles antigouvernementaux en cours qui sévissent dans le pays. La décision a été annoncée samedi par le ministère de la Culture du pays.

“La fermeture du réseau des sentiers incas et de la citadelle du Machu Picchu a été ordonnée en raison de la situation sociale et pour préserver la sécurité des visiteurs”, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les sites resteront fermés jusqu’à nouvel ordre, et ceux qui ont acheté des billets pour les visiter pourront prétendre à un remboursement.

La fermeture du Machu Picchu a été précédée de rapports faisant état de dommages au chemin de fer menant à la citadelle du XVe siècle, qui auraient été infligés par des manifestants antigouvernementaux. En conséquence, plus de 400 touristes se sont retrouvés bloqués sur le site, selon le ministère du tourisme du pays.

Tous les touristes, dont 148 ressortissants étrangers et 270 Péruviens, ont été évacués vers la ville de Cusco samedi soir, a déclaré le ministre du Tourisme, Luis Fernando Helguero.

Le pays sud-américain est en proie à des troubles depuis début décembre 2022, lorsque le président Pedro Castillo a été évincé de ses fonctions et arrêté pour des allégations de corruption.

Castillo a été remplacé par Dina Boluarte, sa vice-présidente, qui a fait face à une vague de violentes manifestations à travers le pays. Les troubles durent déjà depuis plus de six semaines, faisant plus de 50 morts à travers le pays. Plus tôt ce mois-ci, les autorités péruviennes ont déclaré l’état d’urgence dans un certain nombre de provinces dans le but de mettre fin aux troubles.

Les partisans du dirigeant déchu ont appelé à la démission de Boluarte, dénonçant la destitution de Castillo comme un coup d’État. Boluarte, cependant, a refusé de démissionner, blâmant la violence sur « provocateurs et infiltrés étrangers ».