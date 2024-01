SITE Santa Fe nomme Cecilia Alemani comme prochaine conservatrice de sa biennale – ARTnews.com

Photo Liz Ligon/avec l’aimable autorisation de The High Line

SITE Santa Fe relancera sa célèbre biennale en 2025, pour marquer le 30e anniversaire de la fondation de l’exposition et du musée du Nouveau-Mexique où elle se tient. Désormais, la biennale s’appellera SITE SANTA FE International. L’édition 2025, la première depuis 2018, sera organisée par Cecilia Alemani.

Alemani est actuellement directrice et conservatrice en chef de High Line Art à New York, où elle a commandé des œuvres à des artistes très suivis comme Simone Leigh, Meriem Bennani et Sam Durant. Elle a également été commissaire de l’exposition principale de la Biennale de Venise 2022, « Le lait des rêves », et a plus récemment organisé une enquête Tetsuya Ishida pour la galerie Gagosian à New York, une enquête Anu Põder au Muzeum Susch en Suisse et « Making Their Mark, » la première présentation publique de la collection Shah Garg.

Louis Grachos, directeur du SITE Santa Fe, a déclaré que la Biennale de Venise d’Alemani était l’une des raisons pour lesquelles il souhaitait qu’elle organise la biennale de son musée. Une autre raison était qu’elle n’avait jamais organisé de biennale aux États-Unis auparavant.

“L’une des choses que j’admire tant chez Cecilia est la nature complexe de la façon dont elle construit les expositions : c’est une méthodologie riche”, a déclaré Grachos. ARTactualités. « Ce n’est pas ce que j’appellerais une chose courante dans le monde de la conservation. Elle fait beaucoup de recherches historiques. A Venise, elle a apporté l’histoire. Elle a fait venir des artistes que nous connaissions – ou que nous pensions connaître – dans un contexte et une thématique vraiment riches.

Alemani a déclaré : « La façon dont j’essaie de travailler consiste toujours à partir des artistes et à entamer des discussions avec l’artiste pour comprendre ce qui est au cœur de ce à quoi ils pensent en ce moment. C’est ce qui a donné à la Biennale de Venise une dimension bien différente. Mais, surtout ici, il s’agit de comprendre ce qui motive les artistes.

Grachos et Alemani ont déclaré que la prochaine Internationale sera différente de ce qu’Alemani a fait à Venise il y a deux ans, car celle-ci prendra en compte l’histoire de Santa Fe et visera à la placer dans un contexte plus large.

Lorsque la Biennale SITE Santa Fe a été lancée pour la première fois en 1995, elle l’a fait dans un paysage très différent de celui que le monde de l’art connaît aujourd’hui. Elle s’est longtemps présentée comme la première biennale internationale d’art contemporain aux États-Unis car, au moment de sa création, seules deux autres expositions majeures récurrentes existaient : la Biennale de Whitney, axée sur l’art contemporain américain, et la Carnegie International, qui s’est déroulée tous les trois à cinq ans.

Au fil des années, elle a attiré une cohorte de conservateurs très respectés, dont plusieurs avaient déjà organisé la Biennale de Venise : Francesco Bonami, Rosa Martínez et Robert Storr. Dave Hickey, Candice Hopkins, José Luis Blondet et Ruba Katrib ont également organisé le spectacle.

“L’exercice intéressant pour moi est cet exercice continu de zoom avant et arrière”, a déclaré Alemani. « Il faut entraîner ce muscle qui consiste à être très conscient du site et du lieu où se déroule l’exposition, et à comprendre que l’ambition de cette exposition est également d’être sur la carte du monde, de faire partie d’un discours plus large qui est très différent de celui de l’exposition. quand cela a commencé il y a 30 ans.

En 2012, peu après qu’Irene Hofmann en a pris la direction, le SITE Santa Fe a annulé sa prochaine édition afin de repenser la place de la biennale dans un milieu très fréquenté. Retardé à 2014, il a été rebaptisé SITElines pour les trois itérations suivantes et a adopté une approche hémisphérique, en se concentrant sur l’art des Amériques et en se réengageant à Santa Fe.

Grachos a été directeur du SITE Santa Fe de 1996 à 2003 et est revenu en 2021. Lorsqu’il a débuté, l’une de ses premières actions a été de lancer un plan stratégique pour tracer l’avenir de l’institution. « La seule chose qui est ressortie de ces discussions et qui était limpide était la valeur de l’exposition internationale du SITE Santa Fe, non seulement pour la croissance de l’organisation et pour nous maintenir dans ce que j’appellerais le mélange mondial de ce qui se passe dans l’art contemporain, mais c’était aussi très important pour la communauté », a-t-il déclaré. (SITE Santa Fe est également l’une des deux institutions commanditaires du pavillon américain de cette année à la Biennale de Venise, qui sera réalisé par Jeffrey Gibson.)

Alemani a ajouté : “Il ne s’agit pas nécessairement de faire quelque chose de différent, mais c’est le moment de tourner la page et de faire quelque chose qui pourrait d’une certaine manière réinsérer l’exposition dans un contexte plus large.”

À l’échelle mondiale, les biennales ont connu une croissance exponentielle au cours des 30 dernières années, avec plus de 200 répertoriées par le Fondation biennale. Rien qu’aux États-Unis, il existe au moins une douzaine d’expositions récurrentes, dont Prospect à la Nouvelle-Orléans, Made in LA au Hammer Museum, la New Museum Triennial, la Front Triennial dans l’Ohio, La Trienal au El Museo del Barrio et la Initiative Pacific Standard Time de la Getty Foundation. Quelques-unes ont même été lancées l’année dernière : la Triennale d’art contemporain du Tennessee, Counterpublic à Saint-Louis et Converge 45 à Portland, Oregon.

“Personnellement, je ne pense pas qu’il y ait assez de ces émissions”, a déclaré Grachos. « L’impact que ces spectacles ont au niveau local dans leurs communautés est de longue date. Aujourd’hui encore, je vois et je parle avec des gens qui se souviennent de la biennale de Dave Hickey en 2001, par exemple, ou du projet de Rosa Martínez à Los Alamos en 1999. Le format, où un conservateur est libéré des problèmes de marché et des objectifs institutionnels qui peuvent souvent être basés sur la collection , leur donne la flexibilité de vraiment prendre des risques et d’être un peu plus courageux et innovants dans leur engagement dans la communauté.

“Santa Fe est un peu à l’opposé de ce qui s’est passé à Venise”, a déclaré Alemani. « Je ne pense pas que ce soit une exposition qui cherche à capturer exactement un instantané de la scène artistique mondiale. C’est juste de nature très différente.

Bien qu’il y ait plus de chances de voir de l’art dans un contexte de style biennal ces jours-ci, Grachos a déclaré qu’il pense que ce qu’Alemani fera l’année prochaine vaudra la peine de faire le voyage à Santa Fe. “La sensibilité de Cecilia pense que ce sera un projet unique pour cette communauté”, a-t-il déclaré. « En tant que musée de longue date, je crois vraiment aux expositions organisées. Pour moi, c’est toujours très significatif, et c’est une façon pour Santa Fe de contribuer non seulement à notre communauté ici au Nouveau-Mexique, mais aussi au domaine plus large de la conservation.