Site d’une fosse commune avec 1 100 corps retrouvés dans des fosses à feu à l’extérieur d’Izyum libéré

EXCLUSIF: Les forces ukrainiennes continuent de découvrir des violations flagrantes des droits de l’homme et des atrocités à l’extérieur de la ville orientale d’Izyum, y compris un site de fosse commune avec plusieurs fosses à feu contenant quelque 1 100 corps partiellement calcinés cette semaine, ont déclaré des sources à Fox News Digital jeudi.

“Les cadavres ont la même odeur partout”, a déclaré le vétéran des opérations spéciales de la Marine, Chad Robichaux, décrivant la vue grizzly dont il a été témoin cette semaine.

“L’odeur distincte des gens en décomposition. Juste pour savoir que c’étaient des femmes, des enfants et des non-combattants”, a-t-il poursuivi avant d’ajouter : “La Russie a le plus de terres au monde – elle entre et en prend plus. Et juste pour faire ça à ces gens qui ne peuvent pas se défendre.

“C’est juste difficile de ne pas être bouleversé émotionnellement, en colère. C’est juste, c’est dégoûtant”, a-t-il ajouté.

DES DÉCENNIES DE PRÉJUGÉS DU KREMLIN AU DAGESTAN ALIMENTENT LES PROTESTATIONS AU MILIEU DU DÉCRET DE CONSCRIPTION DE POUTINE

Selon Robichaux et l’un de ses partenaires du programme Mighty Oaks – qui est en Ukraine depuis février pour aider les soldats en première ligne avec des traumatismes et des conseils médicaux – les forces ukrainiennes ont découvert cette semaine une série de fosses communes partiellement couvertes dans une zone une heure au sud-est d’Izyum.

Le vétéran des opérations spéciales a déclaré qu’il n’était pas autorisé à divulguer l’emplacement exact du site, mais a déclaré qu’il était clair que les soldats russes tentaient de dissimuler des preuves de crimes de guerre.

Quelque 1 100 hommes, femmes et enfants ukrainiens, dont beaucoup avaient les mains liées derrière le dos, auraient été retrouvés dans plusieurs fosses d’environ 20 pieds sur 30 pieds qui avaient été creusées à l’origine pour cacher des chars russes.

“Ils ont essayé de brûler les preuves des corps”, a déclaré Robichaux. “Mais ils n’ont pas fait un très bon travail.

“Ils ont en fait laissé 74 chars dans cette seule zone et ils utilisaient les positions des chars pour y mettre les corps”, a-t-il expliqué.

UN HAUT RESPONSABLE DE L’UKRAINE DIT QUE 450 CORPS ONT ÉTÉ TROUVÉS DANS LE FOSSE COMMUN D’IZYUM, CERTAINS AVEC LES MAINS LIÉES DANS LE DOS

Des rapports troublants faisant état de violences extrêmes et de crimes de guerre commis contre des civils, y compris d’autres fosses communes, des preuves de torture et des conditions de vie extrêmes que les Ukrainiens ont été forcés de subir pendant six mois d’occupation russe, continuent d’émerger alors que les forces russes se retirent des zones du sud-est Kharkov.

Les forces russes se sont largement retirées des zones entourant Izyum dans le sud-est de Kharkiv, mais Robichaux a expliqué que cela ne signifie pas que les soldats russes ne sont plus une menace.

“Ce n’est pas parce que l’Ukraine reprend le contrôle d’une zone qu’il n’y a pas de Russes”, a-t-il déclaré.

Robichaux a décrit une scène chaotique et a déclaré que lui et son équipe étaient avec les forces ukrainiennes sur les lignes de front où les attaques des forces russes au-dessus et au sol restent une menace très réelle.

Au moins 60 soldats russes décédés ont été retrouvés cette semaine alors qu’ils continuaient d’avancer dans la région, ainsi que 15 soldats russes qui se sont rendus.

Des rapports sur l’incapacité de la Russie à maintenir le commandement et le contrôle dans ses rangs ont émergé dans les semaines qui ont suivi la contre-offensive majeure de l’Ukraine et, selon Robichaux, ces problèmes découlent d’un manque de communication de base entre les soldats russes.

“Ils n’ont pas de communication d’équipe interne comme nous en aurions normalement, donc ils n’ont aucun moyen de communiquer”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils ne semblaient pas bien formés ni même savoir comment naviguer. “Ils sont juste perdus et se promènent. Presque comme s’ils devaient être récupérés parce qu’ils ne survivraient pas.”

Robichaux a décrit la dure dichotomie de la guerre et a déclaré que les soldats russes qu’il a vus étaient non seulement sous-entraînés, mais jeunes et “terrifiés”.

AVERTISSEMENT IMAGE GRAPHIQUE

“Vous voyez ces soldats russes, ces enfants qui ont environ 18, 19, 20 ans. C’est difficile de ne pas avoir pitié d’eux parce que ce ne sont que des enfants qui ont été forcés d’être là-bas. Mais ensuite, ils ont participé à ça”, a-t-il ajouté. a-t-il dit, faisant référence à la litanie d’atteintes aux droits humains qui ont été signalées.

La Cour pénale internationale et plusieurs pays, dont les États-Unis et leurs alliés européens, ont ouvert des enquêtes sur les crimes de guerre présumés.

Mais le vétéran des opérations spéciales a soutenu que l’Occident devrait faire plus pour aider l’Ukraine à gagner cette guerre plus efficacement et plus rapidement.

“Les intimidateurs n’arrêtent pas d’intimider jusqu’à ce que quelqu’un traverse la cour de récréation et le frappe au visage”, a-t-il déclaré. “C’est un problème qui ne disparaîtra pas tant que quelqu’un n’aura pas tracé une ligne et fait quelque chose à ce sujet.

“Le monde a besoin de savoir”, a ajouté Robichaux.