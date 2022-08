Site du patrimoine mondial de l’UNESCO, les grottes d’Ellora, premier monument indien à bénéficier d’un ascenseur hydraulique

Les grottes d’Ellora, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le district d’Aurangabad, dans le Maharashtra, deviendront le premier monument du pays à disposer d’un ascenseur hydraulique, a déclaré dimanche un haut responsable de l’Archaeological Survey of India (ASI). Située à environ 30 km de la ville d’Aurangabad, Ellora est l’un des plus grands complexes de temples taillés dans la roche au monde, abritant des sculptures hindoues, bouddhistes et jaïnes, et connaît la plus forte fréquentation touristique de la région. « L’ASI a entrepris plusieurs projets pour rendre les grottes d’Ellora, qui s’étendent sur une étendue de 500 mètres, plus touristiques. Ces projets sont soit en cours d’approbation, soit en cours d’exécution », a déclaré à PTI l’archéologue en chef du cercle d’Aurangabad, Milan Kumar Chauley.

Sur les 34 grottes du complexe, la grotte numéro 16, populairement connue sous le nom de Kailash Cave, est une structure à deux étages et les touristes doivent monter un escalier ou monter une rampe pour profiter de la vue depuis le sommet, a-t-il déclaré.

Alors que la grotte dispose d’un escalier et d’une rampe pour le déplacement en douceur des fauteuils roulants, l’ASI a proposé l’installation de petits ascenseurs de part et d’autre de la structure, a-t-il précisé.

« Il n’y aura pas d’activité de construction pour l’installation de ces ascenseurs. Le mécanisme sera petit avec une superficie de 9 pieds carrés, dans laquelle une personne en fauteuil roulant pourra facilement monter au premier étage », a déclaré le responsable.

Cette décision fera d’Ellora le premier site du patrimoine mondial du pays dans le cadre de l’ASI à disposer d’une installation d’ascenseur, a déclaré Chauley, ajoutant que les autorités supérieures avaient donné leur approbation de principe au projet au début du mois. Les touristes pourront également voir la grotte de Kailash, une structure monolithique unique entourée de collines, depuis le sommet et un itinéraire pour celle-ci sera construit sur la colline supérieure, a-t-il déclaré.

L’ASI prévoit d’installer des lumières pour certaines peintures et d’effectuer des travaux de conservation sur certaines parties et les documents sont en cours pour déterminer le coût du projet, a déclaré le responsable.

L’ASI a entrepris plusieurs petites améliorations pour rendre le complexe de grottes, qui voit le passage de 2 000 à 3 000 visiteurs, y compris des voyageurs internationaux sur une journée régulière, plus accessible et convivial pour les touristes.

«Nous prévoyons d’augmenter le nombre de guichets à Ellora et de mettre en place un guichet centralisé pour les visiteurs qui souhaitent embaucher des guides. Il y aura un seul point d’entrée et de sortie pour le complexe et nous prévoyons également de faire un aménagement paysager avec des points de selfie pour les touristes afin de rendre l’expérience plus agréable », a déclaré Chauley.

L’ASI prévoit également de mettre en place trois à quatre blocs sanitaires avec des distributeurs de serviettes hygiéniques, a-t-il déclaré, ajoutant que le service de véhicules électriques dans les locaux de la grotte commencera le mois prochain.

Tous ces projets étaient à différents stades de sanction et de mise en œuvre, et peuvent prendre un an pour être achevés, a déclaré Chauley.

