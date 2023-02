Site du parc BC de matchmaking à la chinoise, alors que les parents recherchent le bonheur conjugal pour les enfants

Dans un coin d’un parc de la région métropolitaine de Vancouver, la chasse au bonheur conjugal est lancée.

Des groupes de Chinois d’âge moyen et âgés passent autour de leurs smartphones ou des photos arrachées à des portefeuilles, souriant et hochant la tête avant de se mettre au travail.

Avez-vous une fille ou un fils? Quel âge ont-ils? Où sont-ils allés à l’université ? Où travaillent-ils? Et peut-être le plus important : pourquoi sont-ils toujours célibataires ?

Central Park à Burnaby, est devenu un coin de jumelage pour les parents, reproduisant un phénomène observé dans certaines villes de Chine.

Le week-end précédant la Saint-Valentin, il y avait 20 à 30 parents qui se mêlaient. L’organisateur Terry Wang dit qu’en été, il y en a plus de 100.

Le parc est l’endroit où la magie opère, dit Wang, “si vous venez ici en croyant au pouvoir de l’amour”.

Wang a déclaré dans une interview en mandarin qu’il dirigeait le “site de rencontres hors ligne” depuis l’été dernier. Il a dit qu’il avait gagné en popularité parmi les parents chinois au cours des derniers mois et avait un taux élevé de réussite dans le jumelage.

“Certains parents sont des visiteurs fréquents du coin matchmaking, puis un jour ils ont cessé de venir et plus tard ils m’invitent aux mariages de leurs enfants”, a ri Wang. Il a dit qu’il trouvait le processus “heureux et gratifiant”.

Wang a déclaré que le coin est né d’un groupe de discussion en ligne parmi plus de 300 immigrants chinois qui cherchaient soit un partenaire pour leurs enfants, soit pour eux-mêmes.

« De nombreux parents chinois et leurs enfants ont l’impression que leur cercle social est un peu restreint et ils espèrent entrer en contact avec davantage de personnes partageant les mêmes idées dans la région métropolitaine de Vancouver. Le coin sert de pont », a déclaré Wang.

Des rencontres ont également lieu les dimanches et jeudis dans un centre commercial de Richmond, au sud de Vancouver.

Wang a dit qu’il avait un intérêt personnel dans l’organisation des rassemblements. Sa fille est sur le point d’avoir 26 ans et il se rend chaque semaine au coin de Burnaby dans l’espoir de lui trouver un mari.

“Je ne suis pas trop inquiet, mais maintenant il est temps pour elle de commencer à sortir ensemble”, a-t-il déclaré.

Wang a déclaré que l’idée du coin matchmaking est venue d’une expérience dans la province du Henan, dans le centre de la Chine, où il est tombé sur un “marché de rencontres” avec des parents qui se présentent leurs enfants.

Yue Qian, professeure agrégée de sociologie à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que c’était la première fois qu’elle entendait parler d’un coin de jumelage au Canada. Mais elle a dit qu’elle n’était pas surprise puisque des sites similaires sont populaires dans certaines villes de Chine, dont Shanghai et Pékin.

Dans un coin de jumelage bien connu du parc du peuple de Shanghai, des parents chinois se rassemblent et affichent des pancartes indiquant les attributs de leurs enfants dans l’espoir de trouver un bon partenaire.

“Dans mes recherches, de nombreux immigrants chinois à Vancouver ont trouvé l’endroit isolé et difficile de même trouver un ami”, a déclaré Qian.

Par rapport à la société occidentale, qui valorise “l’individualité”, Qian a déclaré que la culture chinoise ou asiatique peut être plus “axée sur la famille” et que dans de tels contextes, se marier ou non n’est pas seulement un problème pour les enfants mais aussi pour leurs parents.

“Certaines des études suggèrent que pour les enfants qui ne se sont pas mariés à un certain âge, leurs parents en Chine sont plus susceptibles de souffrir de dépression et d’une mauvaise santé mentale”, a déclaré Qian.

Elle a ajouté que la stigmatisation existe également autour des enfants qui ne se sont pas mariés à un certain âge.

Cependant, Qian a déclaré qu’elle pensait que les parents devraient parfois prendre du recul et laisser leurs enfants prendre le contrôle de leurs relations.

“Ils doivent respecter les décisions des enfants plutôt que d’imposer (leur) volonté à leurs enfants.”

Wang a accepté, disant que tomber amoureux est une chose personnelle. Ce que les parents peuvent faire, c’est présenter des candidats potentiels.

“Pour les parents qui viennent au coin du jumelage, ils ont obtenu le soutien de leurs enfants et ce que les parents peuvent faire, c’est construire le pont, mais leurs enfants décideront s’ils veulent le traverser ou non.”

Wang, un homme d’affaires indépendant qui écrit de la poésie romantique comme passe-temps, a déclaré qu’il pensait que l’amour était la chose la plus pure sur terre.

“Qu’est-ce que l’amour? Elle touche tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre. De nombreuses personnes qui réussissent conquièrent facilement le monde avec de l’argent, du pouvoir et du respect en main. Mais ils pourraient ne pas être en mesure de trouver le véritable amour », a déclaré Wang.

“L’amour n’a pas de frontière, s’il vous plaît rejoignez-nous si vous croyez en l’amour.”

—Nono Shen, La Presse Canadienne

