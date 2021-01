Indian Railway Catering and Tourism Corporation, mieux connue sous le nom d’IRCTC, a annoncé l’introduction d’un tout nouveau site Web et d’une interface qui prétend améliorer considérablement l’expérience d’utilisation globale. Annoncé par le ministre des chemins de fer du syndicat Piyush Goyal plus tôt dans la journée, le nouveau site Web et l’application de l’IRCTC comprendront une mise en page largement similaire pour rester familier, mais amélioreront de nombreux aspects du site et de l’application, y compris la sélection de la destination pour la réservation des billets, l’affichage des trains, des billets et des classes disponibles , réservation de services supplémentaires et plus encore.

Au centre de son amélioration se trouvera un site Web et une application plus stables, avec une plus grande capacité de gestion du trafic des utilisateurs aux heures de pointe de réservation. Cela peut être crucial pour améliorer l’expérience d’utilisation et améliorer la vitesse du site Web, en particulier dans les cas d’utilisation tels que les réservations Tatkal. Parallèlement à l’amélioration de la vitesse des opérations, d’autres nouvelles fonctionnalités incluront l’utilisation de «l’IA», qui utilisera les caractéristiques d’utilisation d’un individu pour suggérer intelligemment des destinations. Cela peut également contribuer à la promotion du tourisme vers diverses destinations pour les amateurs de voyages en train en Inde.

Une fois les destinations sélectionnées, le nouveau site Web et l’interface de l’application offriront une sélection simplifiée de trains vers une destination. Parmi les fonctionnalités qui ont été améliorées, citons la fonction de sélection de train « à guichet unique », qui peut aider les utilisateurs à assembler des trajets de pause vers des destinations périphériques. Cela peut aider à tirer le meilleur parti du vaste réseau des chemins de fer indiens, et parallèlement à cela, le nouveau site IRCTC utilisera son moteur prédictif pour faire défiler automatiquement les noms, adresses et documents d’identité pré-validés des voyageurs enregistrés, dans le but de rendre l’expérience de réservation. plus lisse.

Une fois l’interface de réservation ouverte, les utilisateurs peuvent voir en un clic la disponibilité de tous les trains, y compris toutes les classes et la liste d’attente sans faire de clics supplémentaires. L’interface révisée affichera également la probabilité de confirmation du ticket sans qu’un utilisateur ait besoin de faire d’autres clics, offrant ainsi une meilleure vue du fonctionnement du système de billetterie sous IRCTC. Une fois qu’un train et sa classe sont sélectionnés, les utilisateurs auront également la possibilité de réserver des repas, de réserver une chambre de retraite dans les gares terminales et également de réserver des hôtels dans les villes de destination, améliorant ainsi les offres de voyage de bout en bout de l’IRCTC.

Dévoilant les offres de l’IRCTC, Goyal a déclaré: «Malgré les défis posés par la COVID-19[feminine pandémie, les employés d’Indian Railways ont fait preuve de beaucoup de courage en s’assurant que les services ne sont pas interrompus. Je le dis avec une immense fierté que tout au long de l’année, aucun employé des chemins de fer n’a hésité à faire du travail supplémentaire et a déployé des efforts sans faille pour que l’économie du pays et les acteurs des chemins de fer indiens ne souffrent pas. Goyal a également souligné que l’IRCTC représentait 83% de toutes les réservations de train en ligne, ce qui confirme davantage l’impact que les nouvelles mises à jour de la plate-forme peuvent avoir.