Site de la ville fantôme du comté d’Albert du célèbre meurtre à la hache qui a vu Tom Collins jugé 3 fois

Tout ce qui reste de ce qui était autrefois une communauté forestière dynamique du Nouveau-Brunswick appelée la Nouvelle-Irlande est un cimetière maintenant envahi par la forêt, plusieurs vieilles fondations en pierre et une histoire de crime qui a fait les manchettes dans le monde entier.

C’est peut-être une ville fantôme maintenant, mais la Nouvelle-Irlande a été le théâtre d’un meurtre brutal à la hache qui a conduit à trois procès distincts d’un jeune homme britannique au début des années 1900 et a créé un précédent dans le système juridique canadien.

James Upham, un historien et éducateur de Moncton, dit que visiter la région lui donne toujours un sentiment « très étrange ».

La Nouvelle-Irlande se trouve à l’ouest de Riverside-Albert, près de l’angle nord-est de l’actuel parc national de Fundy. Le cimetière catholique St. Agatha, où le révérend EJ McAuley et sa cousine et gouvernante Mary Ann McAuley sont enterrés, est une partie de la communauté qui est toujours entretenue.

Cette pierre marque les tombes du révérend EJ McAuley et de sa cousine Mary Ann McAuley. Le cimetière catholique de St. Agatha est le seul endroit en Nouvelle-Irlande qui soit encore tondu et entretenu. (Khalil Akhtar/CBC)

“Ce fut un événement majeur”, a déclaré Upham à propos du crime qui s’est produit en 1906.

“C’est un peu comparable au bébé Lindbergh. C’était une énorme nouvelle lorsque le premier procès a eu lieu. C’est un meurtre à la hache – qui fait la une des journaux.”

Pêcher du poisson et couper du bois

L’histoire commence lorsqu’un jeune Irlandais nommé Tom Collins est arrivé dans le comté d’Albert entre 1905 et 1906 en provenance d’Angleterre. Il a été embauché par le révérend McAuley pour aider au presbytère et à l’église de la Nouvelle-Irlande.

“Ils avaient des chevaux dont il fallait s’occuper. Ils avaient du bois d’allumage qui devait être coupé. Ils avaient du travail physique à faire”, a déclaré Upham. “Malheureusement, à un moment donné de ce processus, il semble y avoir eu un léger désaccord.”

Cette photo de Tom Collins est parue dans le Daily Telegraph du 11 septembre 1906, avec la légende « Thomas F. Collins, suspect de meurtre dans le comté d’Albert ». (Archives provinciales du Nouveau-Brunswick)

Selon les recherches d’Upham, Collins a déclaré que le désaccord concernait le nombre de poissons qu’il avait pêchés un jour, lorsque Mary Ann l’a envoyé dans un lac voisin pour attraper leur souper. McAuley était absent et les deux étaient seuls à la propriété.

Mary Ann était contrariée que Collins n’en ait pas attrapé assez et l’a envoyé couper du bois dans la fosse à bois, où elle a continué à le gronder.

Collins a décidé de quitter la Nouvelle-Irlande et le presbytère à la suite de la dispute.

“À ce moment-là, cependant, il a également volé l’endroit”, a déclaré Upham. “Nous le savons parce qu’il dit qu’il l’a fait. Et quand il a été appréhendé, il a été surpris en train de porter des choses qu’il avait volées dans le bâtiment devant lequel nous nous tenons en ce moment.”

Upham a déclaré qu’il n’y avait aucun doute quant à savoir si Collins avait volé au presbytère des objets tels qu’une montre en or. Il ne fait aucun doute non plus que quelqu’un a assassiné Mary Anne avec un rasoir et une hache.

Un article du Daily Telegraph du 4 juillet 1907 raconte les preuves présentées lors du deuxième procès de Collins à Hopewell Cape.

“Le meurtrier, quel qu’il soit, ne s’est pas contenté de porter un coup qui s’est écrasé dans le crâne et dans le cerveau de la victime, mais sa gorge a également été tranchée, comme pour s’assurer doublement de l’acte horrible”, raconte le récit. lit.

Collins a essayé 3 fois

Upham décrit la communauté comme ayant une sorte de “Twin Peaks”, soulignant qu’il s’agissait d’une communauté catholique éloignée dans un monde protestant.

James Upham a toujours un «sentiment étrange» lorsqu’il explore ce qui reste de la communauté de la Nouvelle-Irlande. Il dit que les archives montrent que si vous regardiez par la fenêtre du presbytère, vous verriez le cimetière. (Khalil Akhtar/CBC)

“Il y a de la méfiance, il y a de la méfiance, il y a de la désinformation.”

Lors du premier procès pour meurtre de Collins en janvier 1907, le révérend McAuley a témoigné et le verdict était coupable. Cependant, cette décision a été annulée car il a été conclu que le juge avait commis une erreur dans ses instructions au jury.

Mary Ann McAulay a été brutalement assassinée en 1906 devant le presbytère catholique de Nouvelle-Irlande. (Musée du comté d’Albert)

Il “ne marchera pas jusqu’à la potence”, lit-on dans un article du Daily Gleaner du 23 février 1907. Il poursuit en expliquant que le juge du premier procès avait ordonné au jury que certains faits avaient été absolument prouvés, alors que cela devrait ont été laissés au jury pour trancher.

“Cela a valu à Tom un deuxième procès et c’était la première fois, si je comprends bien dans l’histoire du Canada, qu’une décision judiciaire était annulée sur la base de la décharge du juge ou des instructions du juge au jury”, a déclaré Upham.

“Et ce fut un moment de l’histoire canadienne où nous avons dit:” Ouais, en fait, la loi l’emporte sur ce que le gars sur le banc pense ou suppose qu’il peut faire. C’est un moment énorme parce que vous avez un jeune garçon catholique qui est sans amis et sans famille dans ce pays étant défendue par un système judiciaire qui n’a pas forcément été construit pour protéger ses ancêtres.”

Lors de ce premier procès, Collins n’a pas pris la barre des témoins, mais de nombreux amis et famille d’Angleterre ont envoyé des lettres sur sa bonne moralité.

Entre le premier et le deuxième procès, l’affaire a de nouveau fait la une des journaux lorsque le 3 février 1907, le révérend McAuley est décédé subitement d’une “apoplexie” ou de ce que nous appellerions probablement un accident vasculaire cérébral aujourd’hui.

Le Daily Telegraph a rapporté la mort subite du révérend McAuley, survenue entre le premier et le deuxième procès de Tom Collins. Sa mort a été imputée au meurtre de sa cousine et gouvernante, Mary Ann McAuley. (Archives provinciales du Nouveau-Brunswick)

Lors du deuxième procès, qui s’est tenu six mois plus tard à l’été 1907, Collins a témoigné pour sa propre défense. Il a admis qu’il avait volé le révérend McAuley, mais a déclaré qu’il n’avait pas tué Mary Ann. Ses avocats ont fait valoir que toutes les preuves de l’accusation étaient circonstancielles et que quelqu’un d’autre avait assassiné Mary Ann.

Le premier jury a reconnu Collins coupable de meurtre, mais ce verdict a ensuite été annulé et deux autres procès ont eu lieu. (Archives provinciales du Nouveau-Brunswick)

Le deuxième procès s’est terminé par un jury suspendu. Au moment où le troisième procès a eu lieu, a déclaré Upham, l’affaire était si célèbre qu’il était presque impossible de trouver un jury impartial. Le troisième procès aboutit à la même conclusion que le premier : la mort par pendaison.

“Et lors du troisième procès, honnêtement, ils semblent avoir abandonné et dit au diable – pendez-le”, a déclaré Upham.

“Ainsi, un jeune homme qui n’avait peut-être rien fait de plus que voler un endroit, a été pendu à mort en bas de la colline d’ici.”

Le Daily Telegraph rapporta la mort de Collins le 16 novembre 1907. Collins fut le seul prisonnier à avoir été pendu à la prison du comté d’Albert et l’un des derniers hommes pendus au Nouveau-Brunswick. (Archives provinciales du Nouveau-Brunswick)

Le matin du 15 novembre 1907, Collins est devenu le seul prisonnier jamais pendu à la prison du comté d’Albert, et l’un des derniers au Nouveau-Brunswick.

Il a été enterré dans une tombe anonyme à l’extérieur de la prison de Hopewell Cape. Selon l’Albert County Museum, son corps a été réinhumé dans un cimetière voisin 60 ans plus tard.

Le cas de Tom Collins a été cité à la Cour suprême pour justifier la modification de la double incrimination au Code criminel canadien.

Communauté disparue, la polémique continue

Il y a plus de 100 ans, la communauté était divisée quant à la culpabilité ou l’innocence de Tom Collins, et cette division continue à ce jour dans le comté d’Albert, a déclaré Upham.

“Vous pouvez avoir une discussion assez animée avec certaines personnes du comté d’Albert sur ce qui s’est réellement passé ici”, a-t-il déclaré. “Il y a des gens qui vous jureront que Tom était innocent, que le père McAuley l’a fait. Il y a des gens qui vous diront qu’il y a des gens dans le quartier qui l’ont fait.”

Upham dit qu’il y a toujours un débat dans le comté d’Albert sur la culpabilité de Tom Collins dans le meurtre de Mary Ann McAuley. (Khalil Akhtar/CBC)

Upham a déclaré que deux semaines avant même l’arrivée de Collins en Nouvelle-Irlande, quelqu’un est entré par effraction dans le presbytère et a volé de l’alcool.

“Il est parfois tentant de regarder ces petites communautés historiquement et de dire que tout était parfait et rose jusqu’à ce que, vous savez, quelque chose se produise ou quelque chose de terrible se produise.”

Upham a déclaré que le cimetière restant et les anciennes fondations en pierre sont l’un des milliers de monuments en bordure de route où vous pouvez “vous arrêter et regarder autour de vous et dire:” OK, il y a plus que cela “. Et celui-ci est encore une fois de premier ordre.”

“Nous nous tenons au milieu d’une communauté vitale qui existe depuis des générations”, a-t-il déclaré. “Là où l’un des événements juridiques les plus intéressants de l’histoire du Canada s’est produit, où une horrible tragédie s’est produite et la seule chose qui la commémore est un sous-sol moisi et un cimetière qui est récupéré par les arbres.”