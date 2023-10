Site de la grande cérémonie d’ouverture du parc Vaile – Shaw Local

Il y a eu un dévoilement à Vaile.

Le district de Dixon Park a officiellement inauguré son tout nouveau et plus grand terrain de jeu moderne lors d’une cérémonie le jeudi 5 octobre 2023.

Vaile Park, au 251 Custer Ave., a récemment fait l’objet d’un ajout de 250 000 $ aux installations du parc avec de nouvelles caractéristiques de terrain de jeu, notamment une tyrolienne, un mur d’escalade, des toboggans, des échelles et des balançoires. Le sol entourant l’aire de jeu est un matériau souple et caoutchouté pour rendre le jeu plus sûr. Le terrain de jeu a également été désigné site national de démonstration, ce qui signifie qu’il répond aux meilleures pratiques en matière de conditionnement physique pour les jeunes à travers six exercices différents.

La tyrolienne de 100 pieds, l’une des 10 seulement dans l’Illinois, est le point culminant du parc et sera rejointe par une piscine à balles Gaga, un projet communautaire local d’Eagle Scout. Le district prévoit également de rénover le terrain de basket en attendant la notification d’une subvention. Avec trois autobus scolaires déposant les élèves dans la région, le parc devrait devenir une attraction populaire.