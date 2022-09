Les habitants s’inquiètent de la sécurité de l’eau potable après que la Suisse a annoncé ses plans

Les projets de la Suisse de construire une installation de stockage de déchets nucléaires dans une zone adjacente à l’Allemagne ont laissé les communautés de l’autre côté de la frontière craindre pour leur santé, selon les médias allemands.

Samedi, la Coopérative nationale suisse pour l’élimination des déchets radioactifs (Nagra) a proposé la zone de Nordlich Laegern comme emplacement pour le futur dépôt souterrain de déchets radioactifs. Dans un tweet, Nagra a fait valoir que l’endroit était l’option la plus sûre en raison de sa géologie. La coopérative présentera plus en détail sa justification du choix de la zone lors d’une conférence de presse lundi à Berne, indique le message.

S’ils sont approuvés par les autorités et les citoyens suisses, les déchets radioactifs des cinq centrales nucléaires du pays ainsi que des installations médicales et industrielles seraient enfouis à plusieurs centaines de mètres sous terre. Selon le site Web de Nagra, “le temps de confinement requis est d’environ 200 000 ans pour les déchets de haute activité et d’environ 30 000 ans pour les déchets de faible et moyenne activité.”

Cependant, les communautés frontalières de la région allemande du Bade-Wurtemberg sont sceptiques quant aux assurances de la Suisse et craignent de se retrouver sans approvisionnement en eau potable. Selon Christian Kühn, député allemand du Bade-Wurtemberg, la proximité du stockage prévu avec le village de Hohentengen poserait un «problème à la fois pendant la phase de construction et pendant l’exploitation du stockage,” rapporte Deutsche Welle.

Le ministère fédéral allemand de l’Environnement a également critiqué les projets de Nagra.

Il y a aussi une opposition aux plans en Suisse même, un groupe d’activistes affirmant que Nagra doit au public une explication sur les raisons pour lesquelles il a rejeté le site comme inadapté dans le passé et ce qui l’a fait changer d’avis récemment.

Malgré l’alarme, le processus d’approbation pourrait prendre des décennies, selon les médias allemands. La Nagra a l’intention de soumettre une demande d’urbanisme d’ici 2024. Ensuite, le gouvernement suisse devrait prendre une décision, ce serait alors au tour du Parlement de rendre ses verdicts, et enfin la question serait soumise à un référendum.

Il existe deux sites alternatifs pour un dépôt souterrain de déchets nucléaires, également situés à proximité de la frontière allemande.