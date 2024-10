Site culturel amérindien oublié dans l’Iowa, préservé dans le Dakota du Sud

Certains habitants de l’Iowa font pression pour reconnaître davantage le monument historique national Blood Run, dans le nord-ouest de l’Iowa. (Cami Koons/Dépêche de la capitale de l’Iowa)

COMTÉ DE LYON – À l’extrême nord-ouest de l’Iowa, un sentier fauché serpente parmi les tumulus et les objets du peuple Oneota, un groupe culturel de nations amérindiennes qui ont vécu, cultivé et fait du commerce le long de la rivière Big Sioux pendant des siècles.

Malgré l’histoire importante et bien documentée du lieu, la plupart des habitants de l’Iowa auraient du mal à trouver le monument historique national Blood Run, ou même à savoir qu’il existe.

Le site est parsemé de grands monticules de terre connus pour contenir des restes et des artefacts Oneota. Environ 200 des plus de 1 000 acres d’importance culturelle estimées sont protégés par l’État et marqués de panneaux marron et jaunes du ministère des Ressources naturelles indiquant : « L’enlèvement ou la perturbation de toute ressource culturelle est interdit. »

Mais, juste au-delà du panneau et d’une clôture de barbelés, les mêmes monticules sont visibles sur une propriété privée, sous les restes tronqués d’un champ de maïs tout juste récolté.

Jim Zangger, qui tond volontairement les sentiers du site et fait partie d’un groupe d’habitants de l’Iowa militant pour une meilleure préservation de Blood Run, a regardé par-dessus la clôture par un après-midi venteux d’octobre.

« Vous pourriez probablement vous rendre à ce monticule dès maintenant et trouver des artefacts », a déclaré Zangger.

Zangger a grandi dans la région et participe au projet depuis des années, y compris à l’époque où le gouverneur de l’époque. Terry Branstad travaillait avec l’ancien gouverneur du Dakota du Sud, Dennis Daugaard, pour créer un parc bi-état de l’autre côté de la rivière Big Sioux afin de préserver le site.

Le Dakota du Sud a donné suite à son plan et a ouvert le parc d’État Good Earth en 2013. Il dispose d’un centre d’accueil avec des archives Oneota exposées et des affichages d’informations tout au long de ses sentiers sur les personnes qui vivaient, faisaient du commerce et cultivaient sur les terres situées juste à l’extérieur de l’actuel. Sioux Falls.

Du côté de l’Iowa, les visiteurs peuvent trouver le sentier sur une route de gravier accidentée ou un seul panneau historique, malgré des années de pression des habitants du comté de Lyon pour quelque chose de mieux.

« Nous comptions essentiellement sur l’État pour tout faire, et l’État ne l’a pas fait », a déclaré Zangger.

Aujourd’hui, Zangger, d’autres membres de la communauté, des archéologues, des nations tribales et des passionnés d’histoire font pression pour établir quelque chose de plus significatif sur le site de l’Iowa.

À gauche, un panneau décrivant le monument historique national Blood Run dans le comté de Lyon a été inauguré en 2022. À droite, le parc d’État Good Earth dans le Dakota du Sud offre aux visiteurs une compréhension de l’histoire culturelle d’Oneota sur le site de Blood Run. (Cami Koons/Dépêche de la capitale de l’Iowa)

Histoire du site

Oneota fait référence à un groupe de tribus qui avaient des croyances similaires et suivaient des façons de faire similaires. La culture Oneota est souvent identifiée par un style de poterie dont les coquillages sont broyés dans l’argile, selon le Société historique d’État de l’Iowa.

Les nations culturelles Oneota comprennent : Winnebago, Ioway, Oto, Missouria, Omaha, Ponca, Kansa et Osage. Des traces de cette culture ont été trouvées dans tout le Midwest sous la forme de grands villages généralement non fortifiés, bien que le site de Blood Run soit considéré comme l’un des plus grands et l’un des rares à posséder des monticules.

On estime que l’occupation de Blood Run a commencé vers l’an 1500 et a atteint une population pouvant atteindre 6 000 personnes, principalement des habitants d’Omaha et de l’Ioway, selon le livre « Blood Run the ‘Silent City' » écrit par l’archéologue Dale Henning et Gerry Schnepf. , fondateur de l’Iowa Natural Heritage Foundation.

Le village était populaire pour le commerce entre les nations. Une vidéo d’information diffusée au Good Earth State Park indiquait que les chansons, les marchandises et les pipes en pierre de catlinite rouge trouvées dans les carrières de Pipestone, au Minnesota, étaient des articles couramment échangés.

On pense, selon le livre, que la pression des Sioux a provoqué la dissolution du village et son déplacement plus à l’ouest, dans le Dakota du Sud, au début des années 1700.

Les comptes rendus publiés sur le site remontent à 1860, bien que le récit le plus notable provienne du premier sénateur américain du Dakota du Sud, Richard Pettigrew. Lui et son frère ont cartographié les traces de près de 80 maisons nichées entre des monticules, peu de temps avant que de nombreuses pierres ne soient retirées pour être exploitées en carrière afin de construire le chemin de fer de Rock Island.

« Les carrières au cours du siècle dernier ont mis au jour de nombreux artefacts tout en détruisant des preuves archéologiques considérables », lit-on dans le document de la State Historical Society of Iowa. « Des milliers d’objets ont été déterrés puis répandus avec du gravier sur les routes départementales, détruisant à jamais les histoires que ces objets auraient pu raconter. »

Il existe de nombreux mystères sur les personnes qui vivaient à Blood Run. Les historiens, les chefs de tribus et les archéologues sont toujours perplexes face aux énormes rochers recouverts de mottes de terre qui entourent le site.

Personne ne sait vraiment pourquoi les rochers de Blood Run ont été sculptés de centaines de petites mottes. (Cami Koons/Dépêche de la capitale de l’Iowa)

L’exploitation de gravier à Blood Run au milieu des années 1980 a permis de découvrir des artefacts qui ont donné lieu à plusieurs fouilles archéologiques et, finalement, la Société historique d’État a acheté environ 200 acres du site en 1987.

Il avait déjà été classé monument historique national en 1970 et en 2000, le Service des parcs nationaux a mené une étude de faisabilité et, selon Schnepf, a déterminé qu’il conviendrait à un parc national, s’étendant de l’autre côté de la rivière dans les deux États.

Selon Schnepf, c’est à ce moment-là que les États sont devenus plus motivés à étendre le projet et à construire un parc bi-étatique, dans le but à long terme d’obtenir le statut de parc national.

L’ancien gouverneur de l’Iowa toujours intéressé par la préservation du site

Branstad a déclaré qu’il était et reste très intéressé par la préservation du site Blood Run et de la « formidable » histoire amérindienne.

« Quand j’étais gouverneur, j’ai en fait recommandé de l’argent pour acheter davantage de terres », a déclaré Branstad.

Mais l’opposition des propriétaires fonciers locaux a effectivement écrasé l’initiative du côté de l’Iowa, tandis que le Dakota du Sud a réussi à construire Good Earth.

« Je leur rends hommage pour ce qu’ils ont fait et j’aimerais nous voir en faire davantage », a déclaré Branstad. « Je comprends et respecte également le point de vue des propriétaires fonciers… Je connais l’importance de préserver les terres agricoles, mais je pense aussi qu’il s’agit d’un site historique très important.

Branstad continue de travailler avec Schnepf dans ses efforts pour reconnaître le site et les archives de la culture Oneota.

Un sentier du Good Earth State Park dans le Dakota du Sud mène à un point de vue sur la rivière Sioux et à une partie du site Blood Run dans l’Iowa. (Cami Koons/Dépêche de la capitale de l’Iowa)

Redécouvrir la « ville silencieuse »

L’effort actuel, dirigé par Schnepf et les Amis de Blood Run et soutenu par Branstad, consiste à construire un centre d’archives et de recherche Oneota.

Cela aiderait à amener les artefacts Oneota déplacés de tout le pays vers un emplacement central à Blood Run. Schnepf a déclaré que cela fonctionnerait « comme une banque » qui permettrait aux pays de recherche, de préservation et aux nations tribales d’accéder à certaines archives pour des événements.

Cela résout un problème mentionné par Zangger en parcourant le site. Sans siège social, les objets découverts sur le site se retrouvent dans les archives de l’Université de l’Iowa, dispersés dans les centres d’archives de diverses nations tribales ou dans la collection privée d’un propriétaire foncier.

Le centre d’archives comporterait également une partie de recherche agricole pour étudier et démontrer les techniques agricoles des nations Oneota.

Schnepf a présenté le projet lors d’une réunion de la Commission des ressources naturelles de l’Iowa en octobre et a demandé aux commissaires quel était leur rôle dans ce projet.

« Je n’ai pas de réponse, je dis simplement que nous sommes prêts à nous asseoir et à parler », a déclaré Schnepf.

Depuis la propriété de l’État du monument historique national Blood Run, des monticules de terre soupçonnés de contenir des restes funéraires et des artefacts Oneota peuvent être vus sous un champ de maïs fraîchement récolté. (Cami Koons/Dépêche de la capitale de l’Iowa)

Les documents qu’il présente estiment le coût total du projet à 9,7 millions de dollars, provenant de fonds publics et privés. Schnepf bénéficie également du soutien de neuf nations tribales et de trois casinos.

La lutte continue avec le site a consisté à trouver des propriétaires fonciers consentants, mais Schnepf a déclaré que le conseil était en train d’acheter une parcelle de terrain de 300 acres dans les limites du monument historique national de Blood Run.

La commissaire Laura Foell a exprimé son intérêt pour le projet lors de la réunion du 10 octobre et a déclaré qu’elle prévoyait de faire un voyage pour visiter le site. La commission n’a pas pris de décision sur ce point d’information.

Entre-temps, des gens comme Zangger et Steve Simons, tous deux membres des Amis de Blood Run, font leur part pour protéger et promouvoir les monuments historiques et archéologiques de leur communauté.

Ils organisent des événements communautaires comme une course annuelle sur les sentiers, des visites scolaires régulières sur le site et entretiennent bénévolement le site. C’est dans leur cour, il est donc difficile d’oublier les atouts de Blood Run.

« Nous sommes ceux qui assurent la coordination des agences d’État et leur rappelons : ‘Hé, nous sommes toujours là, faisons quelque chose' », a déclaré Zangger.

