Site biblique où Jésus a guéri un aveugle fouillé pour la vue du public : “Affirme l’Écriture”

JÉRUSALEM — L’Autorité des antiquités d’Israël, l’Autorité des parcs nationaux d’Israël et la Fondation de la Cité de David ont annoncé quelques jours avant le nouvel an que la piscine de Siloé, un site biblique chéri par les chrétiens et les juifs, sera ouverte au public pour la première fois en 2 000 ans dans un futur proche.

“Les fouilles de la piscine de Siloé sont très importantes pour les chrétiens du monde entier”, a déclaré le pasteur américain John Hagee, fondateur et président de Christians United for Israel, à Fox News Digital. “C’est sur ce site que Jésus a guéri l’aveugle (Jean:9), et c’est sur ce site que, il y a 2000 ans, les pèlerins juifs se sont purifiés avant d’entrer dans le Second Temple.

“La piscine de Siloé et la route de pèlerinage, toutes deux situées dans la Cité de David, sont parmi les affirmations archéologiques les plus inspirantes de la Bible.

“Les chrétiens sont profondément bénis par le travail de la Cité de David et l’engagement durable d’Israël à garantir la liberté religieuse à tous ceux qui visitent et vivent en Terre Sainte, en particulier Jérusalem – la capitale indivise d’Israël.”

Ze’ev Orenstein, directeur des affaires internationales de la Fondation de la Cité de David à Jérusalem, a déclaré à Fox News Digital : “L’un des sites les plus importants affirmant l’héritage biblique de Jérusalem – pas simplement comme une question de foi, mais comme une question de fait – avec une importance pour des milliards de personnes dans le monde, sera rendue entièrement accessible pour la première fois en 2 000 ans.”

La piscine de Siloé est située dans la partie sud de la Cité de David et dans la zone du parc national des murs de Jérusalem.

Une petite partie de la piscine, entièrement fouillée, est accessible au public depuis plusieurs années. La grande majorité de la piscine est en cours d’excavation et sera soit ouverte au coup par coup, soit une fois que l’ensemble du site sera déterré. Le projet archéologique de fouille complète de la piscine durera quelques années. Il y a un plan d’espace pour les visiteurs de la piscine pour voir les fouilles en cours.

“Malgré les efforts continus des Nations Unies et des dirigeants palestiniens pour effacer le patrimoine de Jérusalem, dans quelques années, les millions de personnes visitant la Cité de David chaque année pourront littéralement marcher sur les traces de la Bible, en se connectant aux racines de leur héritage et leur identité », a noté Orenstein.

La piscine a été construite pour la première fois il y a environ 2 700 ans dans le cadre du système d’eau de Jérusalem au VIIIe siècle avant J.-C. La construction s’est déroulée sous le règne du roi Ézéchia comme cité dans la Bible dans le Livre des Rois II, 20:20, selon les deux Israéliens agences et la Fondation de la Cité de David.

Selon les estimations, la piscine de Siloé a traversé de nombreuses étapes de construction et a atteint la taille de 1¼ acres.

“Quand je pense à cette nouvelle, je pense à une autre phrase de la Bible hébraïque, ‘Mes oreilles ont entendu parler de vous, mais maintenant mes yeux vous ont vu'”, a déclaré le révérend Johnnie Moore, président du Congrès des dirigeants chrétiens. Fox News numérique.

“Cette nouvelle signifie que l’une des découvertes archéologiques les plus importantes de l’histoire pourra bientôt être vue par des visiteurs du monde entier. Cela confirmera tout ce qu’ils croient. Avoir la foi fait partie de l’adoration de Dieu, mais la foi seule n’est pas nécessaire pour croire. . Il y a des faits historiques attestant de la vérité de l’Ecriture.”

Moore, membre du conseil consultatif du Mouvement de lutte contre l’antisémitisme, a ajouté : “Dans la piscine de Siloé, nous trouvons des preuves de l’histoire préservée pour nous, révélées au bon moment. C’est un événement véritablement historique. Théologiquement, il affirme l’Écriture, géographiquement elle affirme l’histoire et politiquement elle affirme le lien incontestable et inégalé d’Israël avec Jérusalem. Certaines découvertes sont théoriques. Celle-ci est indéniable. Elle est la preuve de l’histoire de la Bible et de son peuple, Israël.

Un coup de chance a révélé la piscine en 2004 lorsque des travaux d’infrastructure effectués par la compagnie des eaux Hagihon ont mis à jour certaines des marches de la piscine. L’Autorité des Antiquités d’Israël (IAA), sous la supervision des professeurs Roni Reich et Eli Shukron, a lancé une enquête. En conséquence, le périmètre nord, ainsi qu’une petite partie du périmètre est de la piscine de Siloé, ont été découverts.

“Le périmètre de la piscine a été construit comme une série de marches, permettant aux baigneurs de s’asseoir et de s’immerger dans les eaux de la piscine”, selon l’IAA.

Le maire de Jérusalem, Moshe Lion, a déclaré : « La piscine de Siloé dans le parc national de la Cité de David à Jérusalem est un site d’importance historique, nationale et internationale. Après de nombreuses années d’anticipation, nous aurons bientôt le mérite de pouvoir découvrir ce site important. et le rendre accessible aux millions de visiteurs qui visitent Jérusalem chaque année.”