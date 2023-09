Sitara Ghattamaneni, la fille de Mahesh Babu, n’a rien de moins qu’une princesse lorsqu’elle pose avec sa mère Namrata [Watch video]

Mahesh Babula fille de Sitara Ghattamaneni est une étoile brillante et elle a rendu ses parents superstars très fiers de ses réalisations. À l’âge de 10 ans, elle est devenue la plus jeune superstar du Sud à figurer sur Times Square en tant qu’ambassadrice de sa marque de bijoux. Et en ce moment, la petite fait tourner les têtes avec sa dernière apparition publique, et les fans la surnomment rien de moins qu’une princesse alors qu’elle est éblouissante dans une magnifique robe tout en posant avec sa mère Namrata, qui est un roc pour elle. Sitara est l’une des stars les plus populaires de l’industrie du sud de l’Inde, et dans peu de temps, la fille de Mahesh Babu fera ses débuts dans l’industrie du sud de l’Inde, mais il sera intéressant de voir si Sitara marquera ou non son apparition à Bollywood. Ou alors, elle pourrait simplement suivre les traces de son père. Mais Sitara peut changer la donne et faire carrière à Bollywood.