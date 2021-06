Sitaleki Timani rappelé par l’Australie avec 11 joueurs non capés sélectionnés pour la série France | Nouvelles du rugby à XV

Sitaleki Timani pourrait faire revenir ses Wallabies contre la France

Sitaleki Timani est revenu dans la formation des Wallabies après huit ans d’exil volontaire alors que l’entraîneur australien Dave Rennie a nommé une équipe de 38 joueurs pour la série de trois tests du mois prochain contre la France.

Rennie a sélectionné 11 joueurs non plafonnés dans son équipe, qui a été agrandie pour atténuer le délai compressé de la série avec trois matchs en 10 jours.

Timani a remporté la dernière de ses 18 sélections contre l’Ecosse en 2013 avant de partir jouer au rugby en club en France pour Montpellier et Clermont.

Le verrou de 34 ans est revenu à la fin de l’année dernière et a signé pour Western Force, le rendant éligible pour jouer à nouveau pour son pays.

« Nous avons choisi cette équipe en fonction de sa forme et de son potentiel, et je sais que tout le groupe est vraiment excité de rester coincé et de défendre son dossier pour un maillot Wallaby contre la France », a déclaré Rennie.

Le centre de Waratahs Lalakai Foketi est l’un des 11 joueurs non capés appelés

La ligne de fond australienne a été épuisée par les blessures de Dane Haylett-Petty, de Jordan Petaia et du converti de haut niveau de la ligue de rugby Suliasi Vunivalu, mais le meneur de jeu James O’Connor s’est remis d’une blessure au cou pour prendre sa place dans l’équipe.

Le flanker Michael Hooper revient d’un congé sabbatique au Japon pour devenir capitaine de l’équipe.

Matt Philip revient également pour renforcer les actions de deuxième ligne après une courte période en France après sa percée la saison de test l’année dernière.

L’attaquant lâche de Waratahs Lachie Swinton, expulsé pour ses débuts contre les All Blacks l’année dernière, a été inclus bien qu’il ait également reçu un carton rouge lors de leur défaite en Super Rugby Trans-Tasman contre les Chiefs.

Son coéquipier des Waratahs, Izaia Perese, faisait partie des arrières non plafonnés nommés dans l’équipe malgré une blessure à l’épaule samedi.

Les rebelles de Melbourne Andrew Kellaway et Michael Wells faisaient partie des inclusions les plus surprenantes, avec le partenaire central de Perese chez les Waratahs, Lalakai Foketi.

La série de l’Australie avec la France commence à Sydney le 7 juillet avant les matchs à Melbourne et Brisbane les 13 et 17 juillet respectivement.

Australie

Dos : Tom Banks, Filipo Daugunu, Lalakai Foketi, Jake Gordon, Reece Hodge, Len Ikitau, Andrew Kellaway, Marika Koroibete, Noah Lolesio, Tate McDermott, Andy Muirhead, James O’Connor, Hunter Paisami, Izaia Perese, Matt Toomua, Nic White, Tom Wright.

En avant : Allan Alaalatoa, Angus Bell, Pone Faamausili, Michael Hooper (c), Feleti Kaitu, Rob Leota, Lachlan Lonergan, Fraser McReight, Isi Naisarani, Brandon Paenga-Amosa, Matt Philip, Lukhan Salakaia-Loto, Scott Sio, James Slipper, Darcy Swain, Lachie Swinton, Sitaleki Timani, Taniela Tupou, Rob Valetini, Michael Wells, Harry Wilson.