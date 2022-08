Sita Ramam: Rashmika Mandanna s’ouvre sur le rôle d’Afrin dans le Dulquer Salmaan, vedette de Mrunal Thakur; dit: “Le travail acharné a porté ses fruits”

Sita Ramam, la dernière offre de Cinéma télougoua frappé dans le mille avec le public et les critiques, donnant le Industrie cinématographique télougou raison d’applaudir après des éternités. Non seulement Sita Ramam gagner des critiques élogieuses, mais c’est déjà un blockbuster aussi, avec même pas une semaine qui s’est écoulée depuis sa sortie dans les salles de cinéma. Le drame romantique d’époque, mettant en vedette Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur et Rashmika Mandana dans les rôles principaux a été aimé par tout le monde et leur grand-mère parmi ceux qui l’ont vu et l’euphorie entourant le Film télougou semble ne faire que fleurir de jour en jour. Rachmika a maintenant récemment ouvert sur le film.

Rashmika Mandanna s’ouvre sur le fait de jouer Afrin dans Sita Ramam

Lors d’une conversation avec le portail d’informations sur le divertissement HMTV, Rashmika Mandanna a déclaré que le succès de Sita Ramam l’avait remplie d’une immense joie et qu’il était le résultat d’une longue période de travail acharné de la part de l’ensemble de la distribution et de l’équipe. L’appréciation que ses propres performances ont suscitée lui a également apporté beaucoup de bonheur alors qu’elle a consacré 2 ans d’efforts méticuleux et minutieux à la préparation de son rôle d’Afrin, ce qu’elle prétend être quelque chose qu’elle n’avait pas fait jusqu’à présent. De plus, cela lui a également insufflé la confiance nécessaire pour expérimenter de tels personnages non testés dans sa filmographie à venir.

Rashmika Mandanna parle de ses prochains films

Rashmika Mandanna a ajouté que la réception de Sita Ramam, avec Dulquer Salmaan et Mrunal Thakur, lui a donné envie d’explorer davantage de films d’époque à l’avenir. Parlant d’autres genres qu’elle aimerait essayer, la star a révélé qu’elle aimerait aussi explorer un biopic sportif. Venant voir son réalisateur, Hanu Raghavapudi, l’actrice l’a qualifié de “très passionné” et lui a souhaité “un plus grand succès” pour ses projets à venir.