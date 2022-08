Sita Ramam : les photos et vidéos de Darling Prabhas de l’événement de pré-sortie de la vedette de Dulquer Salmaan deviennent VIRAL ; les fans ne peuvent pas garder leur calme

Sita Ramam avec Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur et Rashmika Mandanna devrait sortir le 5 août 2022. La bande-annonce et les chansons du film ont impressionné tout le monde car cela ressemble à une belle histoire d’amour. Même les créateurs ne ménagent aucun effort pour promouvoir le film. Il y a eu plusieurs événements de pré-sortie pour le film. Plus tôt, Vijay Deverakonda avait assisté à un événement pour le film, et aujourd’hui Prabhas a honoré un événement de pré-sortie. Les images et les vidéos de la même chose sont devenues virales.

Prabhas a enfilé un t-shirt, un jean et une casquette, et son avatar super cool a beaucoup impressionné ses fans. Découvrez les photos et vidéos ci-dessous

La Pan India Rebel Star notre chérie #Prabhas regarde Dapper et Suave dans ces derniers clics !! ??#PrabhasForSitaRamam pic.twitter.com/eLGhvCYAjX Gossipsbakery (@Gossipsbakery) 3 août 2022

Prabhas est quelqu’un qui se fait à peine repérer et ses fans attendent toujours avec impatience d’avoir un aperçu de sa star préférée. L’acteur se présente devant les médias et les fans principalement lors des promotions de ses propres films, donc sa présence à l’événement de pré-sortie de Sita Ramam est sûrement un régal pour ses fans.

Sur le plan du travail, Prabhas sera vu dans des films comme Project K, Adipurush, Salaar, Maruthi’s next et Spirit. Adipurush devrait sortir en janvier de l’année prochaine, et Salaar devrait également sortir sur les grands écrans en 2023. Bien que la date de sortie officielle de Project K ne soit pas encore annoncée, il y a quelques jours, les réalisateurs ont confirmé que le film pourrait sortir en Octobre 2023 ou début 2024.