Sita Ramam : Dulquer Salmaan, Rashmika Mandanna, la star de Mrunal Thakur subit une interdiction aux Émirats arabes unis et dans d’autres pays du CCG [Deets here]

Parmi la grande et intéressante gamme de films du sud de l’Inde, Dulquer Salmaanc’est Sita Ramam a attiré l’attention de tous. Le film qui met également en vedette Rashmika Mandana et Mrunal Thakur est très proche de sa sortie et les fans sont ravis de voir celui-ci en salles. Mais bon, voici une triste nouvelle. Selon certaines informations, Sita Ramam réalisé par Hanu Raghavapudi aurait subi une interdiction dans les pays du CCG. Faites défiler plus loin pour savoir pourquoi.

Pourquoi a-t-il été interdit ?

Tel que rapporté par 123telugu.com, Sita Ramam a été interdit dans des pays comme Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en raison des sensibilités religieuses dans le film. Les fabricants de Sita Ramam ont demandé un recapteur au ministère. Les pays du CCG seraient un gros marché pour les films de Dulquer Salmaan et si l’interdiction n’est pas levée, le film pourrait avoir un impact sur la collection au box-office.

Prabhas exhorte tous à regarder Sita Ramam

Pendant ce temps, Prabhas a demandé à tout le monde de regarder le film de Dulquer dans les salles. Lors d’un événement de Sita Ramam, la star Baahubali était la principale attraction. Lors de l’événement, il a même qualifié la star de Pushpa, Rashmika Mandanna, de “l’héroïne la plus recherchée”.

La star aurait déclaré : “Certains films sont destinés à être regardés en salles. J’ai vu la bande-annonce et les visuels de Sita Ramam. Les réalisateurs sont allés en Russie et au Cachemire pour tourner le film. C’est un film qui devrait être regardé en salles. Le budget que les producteurs ont dépensé et l’ampleur est énorme. Par exemple, est-ce qu’on arrête d’aller au temple parce qu’il y a une salle de puja à la maison ? Pour les gens du cinéma, les théâtres sont nos temples. C’est à cause de vous. On devrait regarder Sita Ramam dans les salles. Nous avons Rashmika, qui est l’héroïne la plus recherchée. Nous avons aussi un énorme casting de stars. Nous devrions le voir dans les salles.