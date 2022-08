Sita Ramam : Dulquer Salmaan écrit une note sincère pour les fans de Telugu après le succès de son film ; dit “pleuré le jour de la sortie”

La star du sud Dulquer Salmaan profite actuellement du succès de son film récemment sorti Sita Ramam aux côtés de Mrunal Thakur. Le film est écrit et réalisé par Hanu Raghavapudi et met en vedette Rashmika Mandanna dans le rôle principal. L’acteur a reçu un immense amour et le soutien de ses fans. Dulquer a été submergé par le genre d’amour qu’il recevait et a écrit une note émotionnelle pour le public de Telugu. Dans sa note, Dulquer a parlé de tout son cœur de l’amour qu’il a reçu du public Telugu depuis son premier film et les a également remerciés de l’avoir accepté comme le leur.

Dulquer a consulté ses comptes de médias sociaux mardi et a parcouru le chemin de la mémoire en se remémorant son voyage d’O Bangaram à Sita Ramam. L’acteur a écrit: “Mon tout premier film doublé en telugu et sorti était OK Bangaram. Grâce à Mani Sir, vous avez tous tenté votre chance et m’avez donné un immense amour lors de ma première sortie. Ensuite, Nagi & Vyjayanthi m’ont donné le opportunité de jouer Gemini dans Mahanati et même s’il avait des nuances grises, l’amour et le respect que j’ai eu pour le rôle et le film ne ressemblaient à rien de ce à quoi je m’attendais. Ammadi est devenu une partie permanente de ma vie partout où j’allais. Kanulu Kanulanu Dochayante & Kurup ont été doublés films, mais l’amour que vous avez donné à ces films est quelque chose que je n’oublierai jamais.”

Il a ajouté en disant : « Quand Swapna et Hanu m’ont approché avec Sita Ramam, je savais que j’étais entre de bonnes mains. Je savais que nous livrions un film de qualité et je veux toujours ne faire que ces films purs en télougou qui seront uniques et révolutionnaires. Le film est un effort combiné de tant d’artistes, de talents et d’équipes et il est devenu aussi beau qu’il l’est grâce à toutes les personnes impliquées. J’ai pleuré le jour de sa sortie parce que j’étais tellement submergé par le film et par la façon dont les gens acceptaient le film. L’amour que vous nous montrez à tous, que ce soit Hanu, Mrunal, Rashmika, Sumanth Anna, Vishal, PS Vinod monsieur et moi-même, n’est pas quelque chose que nous pouvons expliquer avec des mots. Merci au public cinéphile de Telugu. Merci aux plus grands croyants dans l’art du cinéma. Merci de m’avoir fait sentir comme toi.” Il l’a légendé, “Rempli de gratitude et de tant d’émotion pour tout l’amour dont tu nous combles !! Ram dit merci les mains jointes !’

Après Mahanati, maintenant Sita Ramam est le dernier film Telugu. L’histoire de Sita Ramam se déroule dans les années 1960 et parle de l’histoire d’amour entre un soldat indien et une jeune femme qui appartient à une famille royale. Le film est sorti le 5 août.

Sur le plan du travail, Dulquer est le fils de l’acteur malayalam Mammootty et a dirigé l’industrie cinématographique malayalam avec ses performances exceptionnelles. Il a fait ses débuts avec le film malayam 2012 Second Show et depuis lors, il a conquis les cœurs avec sa simplicité.