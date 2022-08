Sita Ramam contre Radhe Shyam : les fans de Dulquer Salmaan TROLL Prabhas ; dites: “Le contenu est Dieu, pas le budget et la distribution de stars” [View Tweets]

Film sud-indien Sita Ramam, avec Dulquer Salmaan et Mrunal Thakur, a recueilli des critiques élogieuses depuis sa sortie le vendredi 5 août dernier. Et maintenant, on dirait Fans de Dulquer Salmaan prennent des coups à Radhé Shyamen particulier avec des fouilles contre le réalisateur du film, Radha Krishna Kumaret son chef de file, Prabhascitant comment Sita Ramam c’est ainsi qu’une bonne histoire d’amour devrait être faite, et cela aussi, avec un budget bien moindre, plus, sans le même pouvoir de star.

Sita Ramam contre Radhe Shyam : les fans de Dulquer Salmaan TROLL Prabhas

Un internaute a écrit: “La chimie de Sita Ramam est ce que #RadheShyam aurait dû être. Juste le budget et le contenu des vedettes unte saripodu sont le conseil des producteurs de dieu petkoni discutent de cheskovalsindi em ledu u nous donnent le bon contenu, nous vous donnons le bon nombre de téléspectateurs et les bons chiffres. .aussi simple que cela.” D’un autre côté, un autre a commenté: “Radha Krishna (réalisateur de Radhe Shyam) et Hanu Raghavapudi (réalisateur de Sita Ramam) sont des disciples de Chandrasekhar Yeleti. Ce dernier a livré un drame d’amour gagnant avec Rs 40 crore Sita Ramam. Le premier a fait Radhe Shyam avec Rs 300 crore seulement pour livrer un produit à moitié cuit.”

Le tournage du film Salaar de Prabhas retardé

Le prochain film de Prabhas, Salaar, a maintenant atteint un barrage routier. Selon le portail Web d’actualités sur le divertissement Telugu Cinema, les créateurs de Salar avait prévu de terminer l’intégralité du tournage d’ici décembre. Cependant, la décision conjointe de la Chambre de commerce du film de Telugu et du Conseil des producteurs de Telugu d’arrêter tous les tournages jusqu’à et à moins que le sommet Héros télougou ne retravaillez pas leurs fasces et les cinéastes ne revérifiez pas la fenêtre entre les sorties en salles et OTT de leurs films, a jeté une clé dans les plans de l’équipe Salaar. Le rapport suggère que les Prabhas et Shruti Haasan starrer ne reprendra désormais le tournage que plus tard ce mois-ci ou peut-être début septembre.