‘Sister Wives’ Meri Brown retrouve les enfants de Janelle Brown: Photo – Hollywood Life

Les enfants vont bien ! Sœurs épouses Star Méri Brun52 ans, a passé du temps à Las Vegas et s’est assuré de rendre visite à Janelle Brun‘s fils pendant ses vacances le 31 janvier. «Quand à Las Vegas, il est logique de trouver quelques beaux mecs avec qui passer quelques heures! Tellement bon de rattraper ces deux-là, et fiers des bons hommes qu’ils sont devenus !”, Elle a légendé le doux message avec Logan28, et Brun chasseur, 25 ans. Meri est apparue de bonne humeur alors qu’elle souriait beaucoup pour le selfie, tout comme les deux hommes. La beauté brune a porté un t-shirt noir associé à un blazer vert et un collier en or. Pendant ce temps, les garçons Brown l’ont gardé décontracté avec des vestes chaudes.

Après avoir partagé la publication avec ses 826 000 abonnés mardi, nombre de ses fans ont consulté la section des commentaires pour réagir en voyant les fils de Janelle avec Meri. “C’est bon de vous voir avec Logan et Hunter”, a écrit un adepte, tandis qu’un autre a ajouté, “Logan a toujours été un enfant incroyable. Il prenait grand soin de ses frères et sœurs et était très mature. X.” Un troisième admirateur a souligné que Meri était une figure maternelle pour les garçons quand ils grandissaient. « Tu es toujours l’une de leurs mamans. C’est une belle chose que vous avez tous créée, et rien ne pourrait changer cela. De toutes les choses difficiles et difficiles, c’est une chose vraiment incroyable que j’ai toujours vraiment respectée chez vous tous. Comme c’est spécial de faire partie de tant de vies humaines incroyables », ont-ils écrit.

La douce rencontre avec Meri et les enfants survient trois semaines seulement après qu’elle et leur père Kody Brown, 54 ans, a annoncé leur séparation via Instagram le 10 janvier. “Après plus d’une décennie de travail sur notre relation à notre manière, nous avons pris la décision de mettre fin définitivement à notre relation conjugale”, indique le communiqué. Parallèlement à cela, Meri et la personnalité de la télévision ont révélé qu’ils étaient «engagés» à la «gentillesse» lors de leur séparation. “Au cours de ce processus, nous nous engageons à la gentillesse et au respect les uns envers les autres et envers tous les membres de notre famille, et nous nous engageons également à la guérison continue de toutes les relations avec la famille afin que nous puissions avancer avec pardon, grâce et l’amour », conclut le communiqué.

Le divorce de Meri et Kody est survenu un mois après le décembre 2022 Sœurs épouses épisode dans lequel il a révélé “il ne se considère plus comme marié à Meri”. Plus tard, dans les entretiens individuels, Meri a révélé comment Kody avait réagi à son affection physique. “J’ai passé mes bras autour de lui et j’ai dit : ‘Que ferais-tu si je t’embrassais tout de suite ?'”, a-t-elle révélé. «Il était physiquement… un conseil. Il reculait. Il est comme, ‘Je ne peux pas faire ça.’ Ça me fait du bien qu’il envisageait [reconciliation], mais ça n’a pas duré toute la soirée, je suppose. Je serais ouvert à cela, cependant.

Le duo de célébrités s’est marié en 1990 et est resté légalement marié jusqu’à leur divorce en 2014. Malgré la résiliation légale du mariage, Kody et son désormais ex ont continué à avoir une relation de type mariage jusqu’au début de cette année. Kody s’est également récemment séparé de Janelle, qu’il a épousée en 1993. “Je suis séparé de Janelle”, a confirmé Kody dans un extrait du 11 décembre 2022 pour l’émission. Dans un clip séparé de l’interview individuelle de Janelle, elle a ajouté: “Kody et moi nous sommes séparés.” Comme mentionné ci-dessus, la femme de 53 ans est maman de Hunter et Logan, ainsi que Maddie, Garnison, Savaneet Gabriel Brun. Meri est mère d’un enfant unique, Léon Brun27 ans, qu’elle a accueilli avec Kody en 1995.

