Sister Wives Meri Brown admet s’être sentie «entièrement manipulée» après avoir quitté son mari Kody pour l’auberge de l’Utah

La star de SISTERS Wives, Meri Brown, a expliqué aux fans qu’elle se sentait « entièrement manipulée » au milieu de ses problèmes de mariage avec son mari Kody.

Meri, 50 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux et a partagé une nouvelle photo d’elle posant dans une « position de pouvoir » et portant un haut arborant le mot « courageux ».

Ayant quitté Kody, et après la mort récente et triste de sa mère bien-aimée Bonnie Ahlstrom, Meri a réfléchi aux difficultés de la vie.

Elle a écrit : « Avez-vous déjà eu ces jours, ces semaines, ces mois, où les choses continuent de SE PRODUIRE ?

« Peu importe combien vous travaillez, combien vous poussez, combien vous essayez, quelque chose d’autre se présente. Parfois, c’est juste la vie.

« Parfois, il faut juste apprendre quelque chose. Parfois, vous êtes complètement manipulé et vous le savez. Ne t’inquiète pas. La position de puissance est activée ! »

Instagram/therealmerribbrow

La star de Sisters Wives a perdu sa mère Bonnie plus tôt cette année[/caption]

Instagram

Meri a récemment rouvert son B&B dans l’Utah après le décès de sa mère[/caption]

Meri a poursuivi : « Je suis COURAGEUSE, je suis FORTE, je suis COURAGEUSE, et JE VAIS le faire !

«Je trouverai MA tribu, les gens qui se tiendront avec moi et ne pousseront pas contre moi. Ce sont les gens qui comptent. »

Les fans de Meri se sont ralliés, beaucoup promettant leur soutien.

« Soyez forte fille ! Vous l’avez et nous vous soutenons ! l’un a dit au Sœurs Épouses Star.

Un autre a ajouté : « Meri, tu es une personne incroyable ! Je peux comprendre le fait de vouloir trouver ma tribu. Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Nous avons ceci.

Un troisième a simplement écrit : « Vous méritez le meilleur ~ Reine ~ soyez féroce. Ouais! Roaaarr.

Meri a récemment rouvert son bed & breakfast dans l’Utah, Lizzie’s Heritage Inn, suite au décès de Bonnie en mars.

Elle avait fermé ses portes pendant deux mois alors qu’elle tentait de se réconcilier avec le décès de sa mère.

Instagram

Elle est l’originale des quatre femmes de son mari Kody[/caption]

Bonnie avait totalement soutenu la décision de Meri de quitter Kody et de se concentrer sur son entreprise, laissant Meri nerveuse à l’idée de la rouvrir toute seule.

Mais en juin, elle a écrit avec défi sur Instagram: « Après avoir été fermé pendant deux mois depuis le décès de ma douce maman, nous accueillons aujourd’hui nos premiers invités au B&B et sommes de nouveau ouverts aux affaires. »

Meri et Kody ont été en difficulté dans leur mariage au cours des dernières années, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils auraient cessé de fumer après trois décennies ensemble.

Meri était la première épouse de Kody, et le duo s’est marié en 1990, élargissant plus tard leur famille avec sa sœur épouse Janelle, 51 ans, et sa troisième femme Christine, 49 ans.

L’auberge du patrimoine de Lizzie

Les fans de Meri lui ont apporté leur soutien[/caption]





Kody a décidé de divorcer formellement de Meri en 2014 pour qu’il puisse se marier Robyn, 42 ans, au motif qu’il voulait adopter ses enfants issus d’une relation précédente.

Cependant, la relation controversée du père de 18 ans a ensuite souffert avec Meri, qui a depuis a demandé des « excuses » et « responsabilité » pour ses actions.

Au milieu de leurs divers différends conjugaux, la première sœur épouse a également révélé qu’elle et Kody n’a pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps.