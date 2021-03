La mère de SISTER Wives, la star de Meri Brown, Bonnie, est décédée à l’âge de 76 ans alors que sa célèbre fille partageait la nouvelle sur son Instagram.

Bonnie a fait plusieurs apparitions dans la populaire émission de télé-réalité et a également aidé à gérer le Bed & Breakfast de Meri.

Meri s’est rendue sur Instagram pour révéler la tragique nouvelle, alors qu’elle partageait une photo aux côtés de sa mère.

Elle a écrit: «76 ans et 17 jours, ce n’était pas assez de temps pour que le monde ressente le bel esprit de cette belle femme.

«Cette femme dont la mission de vie était de donner, d’aimer, de servir. Cette femme qui ne savait faire que pour les autres.

«Cette femme qui abandonnerait tout pour toi. Cette femme qui était forte, résiliente, compatissante.

« Cette femme qui était un endroit sûr pour atterrir, peu importe où, peu importe quand. Cette femme, cette belle femme, ma mère. »

Meri a continué en racontant à ses partisans comment Bonnie était décédée de façon inattendue et « bien trop tôt ».

«Elle nous a quittés soudainement, inattendus, et bien trop tôt et je ne sais littéralement pas comment je vais faire le reste de ma vie sans elle», a-t-elle déclaré.

«Maman, je t’aime au-delà des mots que je peux exprimer ici, mais je sais que tu le sais.

«Tu es aimé, tu nous manques, et je sais que tu es si heureuse de célébrer de l’autre côté avec papa, en serrant dans tes bras ta fille et ton fils qui nous ont quittés trop tôt, en retrouvant tes parents et en apprenant à connaître ton père.

«Aimez-les tous, étreignez-les tous et soyez heureux. Ou plutôt, continuez simplement à remplir cet espace autour de vous avec la lumière que vous faites toujours.

Je t’aime maman! »

Les fans ont réagi à la nouvelle, envoyant à Meri leur amour et leurs meilleurs vœux.

L’un d’eux a écrit: « Je suis désolé d’entendre cela Meri. Elle est apparue comme une femme si charmante dans la série qui vous aimait tous. Je suis sûr qu’elle veillera toujours sur vous xx. »

Un autre a ajouté: « Désolé pour votre perte meri, j’espère que vous aurez le soutien dont vous avez besoin en ce moment triste, que Dieu vous bénisse. »

Plus tôt ce mois-ci, Meri a rendu hommage à Bonnie pour marquer à la fois la Journée internationale de la femme et le Mois de l’histoire des femmes – et l’anniversaire de Bonnie.

Partageant une photo d’elle-même et de sa mère bien-aimée se tenant devant l’auberge du patrimoine de Lizzie, elle a écrit: «Comme il est approprié que pendant le Mois de l’histoire des femmes et en célébrant des femmes incroyables et fortes, nous puissions aussi célébrer l’existence de cette personne incroyable!

« Sa vie a été consacrée à élever, à servir, à fournir, à protéger les autres. Elle est l’âme la plus gentille et la plus douce et vous n’entendrez jamais rien de négatif sortir de sa bouche. »

Meri a continué en disant à ses disciples comment sa mère « gardait tous vos secrets » et « vous donnerait la chemise sur le dos si vous en aviez besoin ».

Elle a également révélé que Bonnie donnerait des vêtements et même des meubles familiaux à des personnes dans le besoin lorsqu’elle était enfant.

« Je n’ai toujours aucune idée de l’endroit où mon lit d’enfance s’est terminé! Mais c’est juste qui elle est. Le donneur, le fournisseur, l’amant, le supporter, » continua Meri.

Elle a terminé son message: « Merci maman d’avoir été une telle inspiration pour moi et tant d’autres

