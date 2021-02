La star de SISTER Wives, Kody Brown, admet que sa famille n’est «pas la famille que nous étions», alors que ses mariages s’effondrent.

La nouvelle saison attendue de l’émission TLC sera diffusée ce dimanche, mais les fans verront une famille en crise alors que Meri, Christine et Janelle commenceront toutes à douter de leur place.

«Nous ne sommes plus la famille que nous étions», dit un Kody dans la caravane, avant de voir Meri fondre en larmes dans une voiture.

«Je ne peux pas le faire m’aimer», partage-t-elle avant qu’une autre épouse ajoute: «Il y en a parmi nous qui ne veulent plus de ça.

« Je ne peux plus faire de mariage avec Kody, » Christine, 48, révèle, comme elle crie dans les bras de Janelle.

Clairement, la pandémie a vraiment mis une lutte entre les épouses car ils ont tous dû vivre dans quatre maisons séparées après avoir déménagé de Las Vegas à Flagstaff, en Arizona.

Kody a épousé Meri pour la première fois, faisant de Janelle sa deuxième femme et Christine sa troisième.

Il a ensuite divorcé de Meri et épousé Robyn afin qu’il puisse officiellement adopter ses enfants d’un précédent mariage.

Une bande-annonce précédente a donné un aperçu de la relation mourante de Meri et Kody alors que les deux pique-niquent dans une ferme et qu’elle lui demande: « Si je devais me pencher et t’embrasser, me repousserais-tu? »

Un Kody hésitant rit simplement à sa question pendant qu’elle essuie ses larmes.

Meri a suscité des rumeurs partagées de Kody, qui partage 18 enfants avec ses quatre épouses, ces dernières années en ne portant pas son alliance et publier des citations cryptiques sur les réseaux sociaux.

Christine a également fait allusion à des problèmes conjugaux avec Kody, car elle a été repérée financièrement indépendante sur les réseaux sociaux, a été présente pendant tous les grands moments de leur fille cette année et a même perdu du poids.

Par ailleurs, Le soleil a capturé Janelle sans son alliance.

À l’époque, un voisin avait déclaré au Sun que le père de 18 enfants rendait visite à Janelle «environ une fois par semaine».

Elle a ajouté: «Il n’est pas venu ici très souvent. Nous ne le voyons pas vraiment.