« Sister Wives »: Christine dit qu’elle ne « fait pas confiance » à Kody dans leur mariage « dysfonctionnel »

Kody et Christine Brown continuent de » lutter » dans leur mariage dans l’épisode du 5 décembre de » Sister Wives « .

Les choses ne se sont pas améliorées en Marron Kody et celle de Christine Brown mariage dans l’épisode du 5 décembre de Sœur Épouses. Bien que l’épisode ait commencé sur une note positive, la famille décidant enfin de la façon dont elle diviserait sa propriété de Coyote Pass, le cœur de Christine n’y était toujours pas. Elle était toujours déterminée à retourner dans l’Utah, même si cela ne semblait pas être dans les cartes pour Kody et le reste de ses femmes.

« Kody et moi nous débattons plus que jamais », a admis Christine. « L’idée de vivre ici sur la propriété et de le voir dans des mariages pleinement fonctionnels – est-ce que je le veux ? Non. Le mieux que je puisse donner aujourd’hui, c’est juste de faire semblant. Kody pouvait dire que quelque chose n’allait pas avec Christine, alors il lui a demandé de le rencontrer sur sa propriété pour discuter des choses. Christine a expliqué qu’elle était fâchée contre Kody pour avoir été à l’origine « étourdie » à l’idée de retourner dans l’Utah, pour ensuite dire qu’il ne le voulait pas lorsque la conversation a eu lieu avec les autres épouses.

« Nous voulons des choses différentes dans notre relation », a-t-elle déclaré dans un confessionnal. « Nous voulons un autre type de relation. Je ne veux même pas lui parler maintenant, pour être honnête avec toi. Kody s’est excusé d’avoir mis fin à la conversation sur l’Utah devant les autres épouses et a admis être «stoïque» à ce sujet.

Bien que Christine ait remercié Kody pour ses excuses, au fond, elle ne le ressentait pas. « C’est un mot stupide qu’il utilise. Stoïque? Taureaux***. C’était un âne », a-t-elle fulminé. « Peu importe, tu aimerais être stoïque. Je ne veux pas être ici. Je ne veux pas lui parler. Je ne fais pas confiance à un mot qui sort de sa bouche. Je ne le crois pas qu’il soit désolé.

Christine et Kody ont continué à tourner en rond, alors qu’elle expliquait qu’elle voulait être dans l’Utah parce qu’elle avait plus de famille et un sens de la «communauté» là-bas. Cependant, Kody a essayé de la convaincre qu’elle pourrait être tout aussi heureuse en Arizona. « J’ai l’impression d’être constamment aux prises avec une situation avec Christine où je ne peux pas la rendre heureuse », a-t-il admis. « Elle ne sera contente de rien et maintenant je commence à me demander ce qui se passe. »

Quand Kody a poussé Christine à lui dire pourquoi elle vraiment voulait être de retour dans l’Utah, elle a fermé ses portes. Elle a fondu en larmes et s’est finalement éloignée avant qu’ils n’aient pu terminer la conversation. « Pourquoi voudrais-je vivre sur la même propriété avec un mariage dysfonctionnel alors que là-bas, il a un mariage pleinement fonctionnel ? » se demanda Christine. «Qui sain d’esprit voudrait jamais vivre comme ça? Si ma relation et celle de Kody étaient meilleures et que nous voulions tous les deux le même type de relation – un mariage complet – je pourrais gérer mon séjour ici beaucoup plus facilement.

Les problèmes dans la relation de Kody et Christine se sont également intensifiés au milieu de COVID-19, en raison du voyage de Christine pendant la pandémie, bien que Kody lui ait demandé de ne pas le faire. Cependant, la dernière raison de son voyage était que la fille adolescente du couple, Ysabel Marron, pourrait se faire opérer du dos dont elle avait besoin dans le New Jersey. Un jour avant l’opération, Kody et toutes les épouses se sont réunis pour que Christine puisse expliquer exactement ce qui allait se passer.

En raison de la procédure, des règles de récupération et de quarantaine, Christine, Ysabel et ses autres enfants seraient absents pendant plus de six semaines. Kody a choisi de ne pas voyager pour être avec eux pour la chirurgie en raison de COVID. Ysabel était bouleversée par sa décision, mais lui a dit qu’elle était d’accord. Pendant ce temps, Christine était excitée pour une pause dans son mariage qui s’effondrait. « Kody et moi ne nous améliorons pas », a-t-elle déclaré. «Ça va mal depuis longtemps. J’adorerais que Kody puisse venir pour le bien d’Ysabel, mais pour moi, je me fiche qu’il ne soit pas là. Je pense que nous être séparés pour ce mois-ci pourrait être une bonne chose.

Cet épisode a été tourné à la fin de l’été 2020, mais visiblement, Kody et Christine n’ont jamais pu surmonter leurs problèmes. Comme les fans le savent, Kody et Christine ont choisi de mettre fin à leur mariage à l’automne 2021.