‘Sister Wives’ Christine Brown retrouve Janelle au mariage de Logan – Hollywood Life

Crédit d’image : Justin Stephens/TLC

Réunies et ça fait tellement de bien ! Christine Brun50, et Janelle Brun53 ans, étaient tous deux chez le fils de Janelle Logan Brunle mariage de Michelle Petty le samedi 22 octobre. Le Sœurs épouses les stars ont posé pour une jolie photo que Janelle a partagée sur son histoire Instagram. “Christina et moi au mariage de Logan et Michelle hier soir. Une si belle journée », a écrit Janelle sur le cliché.

Les deux femmes étaient magnifiques et avaient les plus grands sourires sur leurs visages sur la photo. Il n’y a pas de mauvais sang entre Christine et Janelle suite à la séparation de Christine de Kody Brown, 53 ans, après 27 ans de mariage. Kody est toujours attaché à Janelle et Méri Brun51 ans, et est légalement marié à Robyn Brown44.

Christine a six enfants avec Kody : fils Pédon23 ans et filles Aspyne27, Mykelti26, Gwendlyn20, Ysabelle19, et Vraiment, 12. La star de télé-réalité a posté une photo Instagram avec quatre de ses filles au mariage de Logan. “J’ADORE être la maman de ces belles filles !!” a écrit Christine.

Christine a annoncé sa séparation de Kody en novembre 2021 dans une longue note à Instagram. “Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir”, a-t-elle écrit. “Nous continuerons d’être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous vous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous naviguons à travers cette étape au sein de notre famille. Pendant ce temps, Kody a annoncé sur sa page Instagram que le divorce était la décision de Christine, et sa décision « s’accompagne d’une grande tristesse ».

La disparition de la relation entre Kody et Christine s’est jouée sur la saison en cours de TLC Sœurs épouses. Les téléspectateurs ont vu comment le drame de l’ancien couple a eu un impact sur les relations de Kody avec ses trois autres épouses. Hors Janelle, Meri et Robyn, il semble que Christine n’ait plus de relation qu’avec Janelle maintenant.