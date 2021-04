Au milieu de la deuxième vague meurtrière de coronavirus, de bons samaritains se sont montrés à la hauteur pour prêter main-forte à ceux qui sont en détresse et seuls face à une crise sans précédent. Deux femmes de Patna ont également lancé une initiative pour aider les patients infectés par Covid qui sont en quarantaine à domicile. Anupama Singh, 32 ans, et sa mère Kundan Devi cuisinent à leur domicile à Rajendranagar à Patna et la sœur de l’ancien, Neelima Singh, 26 ans, livre les paquets de nourriture, Le nouvel Indian Express signalé.

Neelima et sa mère s’assurent que l’emballage de la nourriture est bien fait pour qu’il soit sans danger pour Covid. L’homme de 26 ans, qui se prépare pour l’UPSC, parcourt jusqu’à 15 km pour livrer de la nourriture aux patients Covid-19.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait poussé Anupama et sa famille à faire quelque chose comme ça, elle a dit que lorsqu’un membre de la famille a récemment été testé positif, ils ont réalisé à quel point il était difficile de préparer des repas en quarantaine. « Par conséquent, nous avons commencé à servir des paquets de nourriture gratuits aux maisons de patients infectés par le coronavirus vivant dans l’auto-isolement en tant que service à l’humanité à nos propres frais », a déclaré Anupama.

Anupama, qui est un ancien employé d’Action Aid et possède une double maîtrise en histoire et en études sur les femmes, dit que la famille a consacré une énorme somme d’argent de ses économies à cela. Sa sœur est diplômée en économie, MBA et MSW. La famille livre seule la nourriture depuis une semaine.

Anupama dit qu’il y a eu des moments où quelques amis ont également essayé de les aider à livrer les paquets de nourriture, mais surtout ce sont les sœurs qui travaillent sans relâche pour fournir de la nourriture aux patients Covid-19. Les sœurs auraient également reçu des contributions monétaires, mais le duo l’a refusée et a plutôt demandé à d’autres d’offrir des services similaires dans leur région.

Les sœurs répondent généralement aux appels à l’aide via les réseaux sociaux.

Plusieurs exemples de ce type sont apparus récemment où des gens préparaient des plats cuisinés à la maison et les livraient à des patients atteints de Covid. Beaucoup ont commencé par aider leurs amis et leur famille, mais ont par la suite réalisé l’ampleur des besoins. À une époque où tout le monde a peur de sortir de chez eux, ces Samaritains travaillent sans relâche avec le sourire aux lèvres.

