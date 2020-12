L’avis du dessinateur Blower sur ce à quoi Noël pourrait ressembler cette année

Le PM dit aux familles de s’isoler avant de se réunir à Noël

Vous pouvez presque entendre Tiny Tim proclamer: « Que Dieu nous bénisse, tout le monde! » Boris Johnson est déterminé à faire avancer les plans pour permettre aux familles de se rencontrer ce Noël, mais exhortera les gens à s’auto-isoler avant de rejoindre d’autres ménages, Le télégraphe comprend. On s’attend à ce que le gouvernement donne des directives plus strictes sur ce que les gens peuvent faire pendant la période des fêtes dans les prochains jours, mais ne change pas les règles qui prévoient que trois ménages peuvent se réunir pendant cinq jours du 23 au 27 décembre. Cela vient après une journée de spéculation sur les plans de détente de Noël suite à une forte augmentation des infections qui ont forcé Londres et certaines parties du sud-est au niveau 3. Un éditorial conjoint rare de deux grandes revues médicales a soutenu que permettre aux ménages de se mélanger est une « décision irréfléchie ».

Pourtant, des millions de familles ayant fait des plans depuis que l’assouplissement a été annoncé le mois dernier, Judith Woods explique pourquoi l’annulation de Noël était impensable. Camilla Tominey cite les propres mots de M. Johnson à son égard, convenant que « C’est la saison pour être jovialement prudent » … que vous ne faites pas de promesses irréfléchies. Michael Deacon estime qu’il connaît le véritable raisonnement derrière la décision du gouvernement de rester ferme, tout en Mat fait un signe de tête à la décision délicate de savoir qui fait votre bulle de Noël.

Les députés pourraient voter pour un éventuel accord commercial sur le Brexit la semaine prochaine

Les députés ont été prêts à voter pour un éventuel accord commercial sur le Brexit au début de la semaine prochaine alors que l’espoir d’une percée à Bruxelles grandit. Des sources gouvernementales de haut niveau ont confirmé que Boris Johnson se préparait à repousser les vacances de Noël s’il devait conclure un accord avec l’UE d’ici le week-end. Les plans étudiés par Jacob Rees-Mogg, le chef des Communes, impliquent que les députés et leurs pairs soient invités à siéger pendant plusieurs jours pendant la saison des fêtes. Lisez les dates clés restantes avant la fin de la période de transition le 31 décembre. Martin Howe analyse pourquoi la Grande-Bretagne ne peut pas se permettre de céder du terrain sur des « règles du jeu équitables ».

Brian Conley annonce la fermeture du théâtre de Londres

Cela aurait dû être un appel de rideau de fête le soir d’ouverture. Mais lorsque Brian Conley est monté sur scène après avoir joué dans la production West End de A Christmas Carol, c’était en sachant que le spectacle devait se fermer le lendemain. La comédie musicale est la victime du déplacement de Londres vers le Tier 3, dévastant à nouveau le théâtre. Conley, 59 ans, qui joue le rôle d’Ebenezer Scrooge, a prononcé un discours passionné devant le public du Dominion Theatre au nom de tous les membres de la production, exprimant sa frustration que le spectacle ne puisse plus continuer. Lisez ce qu’il a dit.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Billets de train | Les tarifs ferroviaires devraient dépasser l’inflation, a annoncé le gouvernement, mais l’augmentation sera retardée jusqu’en mars afin que les détenteurs de billets de saison puissent renouveler aux prix de l’année dernière. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: les meilleurs républicains cèdent à la victoire de Biden

Joe Biden soutient les candidats au Sénat démocrate de Géorgie, le révérend Raphael Warnock et Jon Ossoff avant le second tour des élections du 5 janvier – Mike Segar / Reuters

Le républicain le plus ancien du Sénat américain, Mitch McConnell, a félicité Joe Biden pour sa victoire électorale et l’a qualifié pour la première fois de « président élu », rompant avec Donald Trump. M. McConnell, le leader du Sénat, a fait cette reconnaissance le lendemain du jour où le collège électoral a officialisé la victoire de M. Biden en le votant comme prochain président. Lisez la suite pour plus de détails et voir plus d’images du monde.

Commentaire et analyse

Choix de l’éditeur: fonctionnalités et arts

Briefing sur les affaires et l’argent

Influence chinoise | Les quatre grands comptables britanniques emploient plus de 2 000 membres du Parti communiste chinois, dont au moins un associé dans chaque entreprise. Au moins 400 employés de KPMG étaient membres du CCP en 2016, documents consultés par Le télégraphe show – avec un partenaire félicité par un site Web d’État chinois pour «faire prendre racine au gène rouge».

Briefing sportif

Man City 1-1 West Brom | Slaven Bilic est sur le point d’être limogé par West Bromwich Albion aujourd’hui, alors que le club passe à l’action pour sauver sa saison. Bilic sera la première victime managériale de Premier League de la saison malgré le match nul 1-1 de son équipe à Manchester City hier soir. Son départ ne serait que le deuxième de cette année civile. Mike McGrath analyse pourquoi c’est l’année la moins sanglante pour les licenciements en Premier League.

Le dîner de ce soir

Betterave et pomme au carvi, crème sure et beurre de paprika chaud | Un plat végétarien coloré qui est parfait pour le dîner de Noël. Lisez la suite pour la recette et, pour plus d’idées, essayez notre newsletter Cookbook.

Et enfin … pour les temps morts de ce matin

Les «super» lattes de Meghan sont-ils super? | La duchesse de Sussex a investi dans une start-up de «bien-être» de café qui prétend vendre des «médicaments stimulants pour le cerveau, pour améliorer l’humeur et éclaircir l’esprit», mais qu’est-ce qui est si super dans un superlatte, et pourquoi Meghan pense-t-elle que nous devrions boire leur? Luke Mintz ont demandé les experts.