Sirvodem SC est devenu le champion de la quatrième édition de la Vedanta GFA Women’s League, tandis que le FC Goa a assuré la deuxième place et le club de Futebol YFA a obtenu la troisième place. La ligue féminine à deux jambes a été témoin d’un combat rapproché entre les vainqueurs éventuels Sirvodem SC et FC Goa dans une ligue de cinq équipes en compétition: Goa United SC, Compassion FC en dehors des trois mentionnés ci-dessus. C’était une compétition au coude à coude entre le Top 2, mais lorsque Sirvodem a battu le FC Goa 1-0 au match retour du match le 24 mars, il est devenu clair que Sirvodem remporterait le titre. Après les huit matchs disputés par chacune des cinq équipes, Sirvodem a terminé en tête avec 22 points, le FC Goa deuxième avec 19 points et le Futebol Club YFA avec 12. Goa United SA a réussi à faire six points tandis que le Compassion FC a perdu tous ses matchs.

Le FC Goa s’est retrouvé parmi les meilleurs buteurs de la ligue puisqu’il a marqué 30 buts et n’en a concédé qu’un, contre Sirvodem. Les vainqueurs, quant à eux, ont marqué 28 buts et n’en ont laissé qu’un.

Les gagnants, les finalistes et tous les joueurs à succès de la ligue ont été félicités lors de la cérémonie de clôture remplie d’action au Duler Football Ground à Mapusa, en présence distinguée du ministre en chef de Goa, le Dr Pramod Sawant, président de la GFA et député de la circonscription de Benaulim Churchill Alemao. , MLA Mapusa circonscription Joshua D’Souza, Présidente de Vedanta Sports Annanya Agarwal, PDG de Iron and Ferro Alloys Business Vedanta Limited Sauvick Mazumdar avec des officiels de GFA et Vedanta, des joueuses et la direction de l’équipe. La cérémonie de clôture a été organisée dans le strict respect des normes de distanciation sociale tout en maintenant une présence physique minimale sur le site.

Les artistes vedettes de la ligue ont été récompensés lors de la cérémonie de clôture. Stacy Cardozo (FC Goa) a remporté le Soulier d’Or, Rima Gadekar (Sirvodem SC) a reçu le Gant d’Or, Anrette Da’Costa (Futebol Club YFA) a obtenu le Ballon d’Or et Vinoshka (Sirvodem SC) a été considéré comme le joueur le plus prometteur .

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture, l’invité principal, Pramod Sawant, a déclaré: «Il s’agit d’une excellente plate-forme développée par Vedanta en collaboration avec GFA pour aider les aspirantes footballeuses à travers le Goa. J’exhorte tous les joueurs à profiter au maximum de cette opportunité et à exceller davantage pour atteindre les plus hauts sommets du football. Je félicite les vainqueurs Sirvodem SC, les finalistes du FC Goa et tous les autres participants de la ligue et j’espère voir beaucoup plus de footballeuses talentueuses de Goa briller sur les plateformes nationales et internationales dans un proche avenir.

La présidente de Vedanta Sports, Annanya Agarwal, a déclaré: «Je tiens à féliciter l’équipe gagnante Sirvodem SC et le vice-champion du FC Goa pour une fabuleuse démonstration de compétences footballistiques. Mes sincères remerciements vont également à toutes les autres équipes participantes pour avoir fait de ce tournoi un énorme succès. Chez Vedanta Sports, notre effort constant est de contribuer au développement des sports indiens grâce à nos solides programmes d’entraînement de base. Je suis extrêmement heureux de voir ce tournoi gagner en popularité alors que les joueurs vedettes de cette ligue brillent sur diverses plateformes de football prestigieuses. Nous continuerons de nous efforcer d’élargir la portée de nos programmes de développement sportif à travers le pays. ».

Churchill Alemao, présidente de la Goa Football Association, a déclaré: «La Vedanta Women’s Football League est une initiative importante de Vedanta en collaboration avec GFA pour l’amélioration du football féminin dans l’État. Je suis extrêmement heureux que la joueuse vedette du tournoi Karishma Shirvoikar représente l’équipe nationale indienne. Je suis sûr qu’à l’avenir, ce tournoi contribuera à aider de plus en plus de footballeuses de Goa à réaliser leurs rêves de jouer pour l’équipe nationale et sur les prestigieuses plates-formes internationales.