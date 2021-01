Une tasse de thé au gingembre frais pour se détendre et rajeunir votre esprit et votre corps est en effet une bonne idée. Mais savez-vous que cette boisson rafraîchissante possède également de nombreux avantages pour la santé?

Juste une tasse de thé au gingembre fait bouillir 4 à 6 tranches de gingembre cru pelées dans 2 tasses d’eau pendant 20 minutes, avec l’ajout d’un trait de citron vert et de miel; profite à votre corps de plusieurs manières.

Voici quelques-uns des bienfaits médicinaux du thé au gingembre:

1. Guérit le mal des transports, les nausées: Prenez du thé au gingembre pour soulager les étourdissements, prévenir les sueurs froides, la tendance aux vomissements et toute sensation d’inconfort qui résulte du mal des transports. Le gingembre apaise les nerfs, vous permet de mieux gérer la maladie. L’huile volatile et les composés phénoliques appelés gingérol présents dans le gingembre sont très efficaces pour soulager les nausées et les nausées matinales.

2. Bénéfique pour le cœur: le gingembre est connu pour abaisser la tension artérielle et le cholestérol, prévenir les caillots sanguins, améliorer la circulation sanguine et minimiser les risques de crise cardiaque. Prenez du thé au gingembre pour assurer une bonne santé cardiaque.

3. Soulage la douleur: le thé au gingembre est excellent pour soulager les douleurs articulaires causées par l’arthrose, les crampes menstruelles, les maux de tête, les douleurs musculaires. Il a des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent le corps et soulagent la douleur.

4. Renforce l’immunité: le thé au gingembre riche en antioxydants est idéal pour prévenir le rhume, la grippe et les troubles respiratoires. Les propriétés médicinales de cette boisson aident à combattre les infections, à soulager le stress et à renforcer le système immunitaire de votre corps.

5. Améliore la digestion: Obtenez vos enzymes digestives activées avec la consommation de cette boisson. En plus d’améliorer la saveur et de détendre votre esprit, le thé au gingembre stimule la digestion en facilitant l’absorption des aliments. Prenez un thé au gingembre chaud le matin 30 minutes après un repas pour éviter l’acidité, les ballonnements et la constipation.

Alors allez-y et profitez de la boisson.