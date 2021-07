Sirisha Bandla va opérer une expérience végétale soutenue par la NASA pendant le vol spatial Virgin

Sirisha Bandla, l’ingénieur aéronautique d’origine indienne à bord du vol spatial en équipage complet de Virgin Galactic, activera une expérience végétale soutenue par la NASA à des étapes critiques de collecte de données pendant le vol. Selon la NASA, Bandla, la deuxième femme née en Inde à s’envoler dans l’espace, mènera l’expérience sur le vol « Unity 22 » pour le compte de co-investigateurs de l’Université de Floride.

Bandla, qui est vice-président des affaires gouvernementales et des opérations de recherche chez Virgin Galactic, activera trois tubes remplis de plantes pour libérer un conservateur aux étapes critiques de la collecte de données juste avant d’entrer en microgravité, et après la fin de la microgravité, selon Hindustan Times .

Bien que des chercheurs de l’Université de Floride aient effectué des expériences similaires sur des vols suborbitaux dans le passé, les données recueillies lors du vol Unity 22 fourniront un « premier aperçu des charges utiles humaines sur SpaceShipTwo ».

Deux chercheurs de l’université utilisent depuis des années les plantes pour étudier les changements biologiques des organismes lorsqu’ils voyagent dans l’atmosphère terrestre et dans l’espace dans le but de trouver des réponses à des questions de recherche fondamentale.

Les co-chercheurs principaux Robert Ferl et Anna-Lisa Paul ont commencé à étudier comment les plantes réagissent à la microgravité au niveau moléculaire avec des expériences de navette spatiale à la fin des années 1990 et ont découvert qu’elles se comportaient très différemment dans l’espace par rapport au sol.

« Environ la moitié des gènes de notre corps codent exactement les mêmes protéines dans les plantes et c’est très excitant car cela signifie que lorsque nous regardons comment les plantes se comportent en l’absence de gravité, nous pouvons traduire bon nombre de ces processus biologiques de base aux humains », les rapports des médias ont cité Paul comme disant.

Bandla fait partie de l’équipage de six membres aux côtés du fondateur de Virgin Galactic Sir SiRichard Branson et le vol fera d’elle la deuxième femme d’origine indienne à aller dans l’espace après Kalpana Chawla et le quatrième Indien à voler dans l’espace.

