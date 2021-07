Sirisha Bandla avant le voyage spatial de Virgin Galactic

Dimanche, Sirisha Bandla, née dans l’Andhra, écrira l’histoire en devenant la deuxième femme née en Inde à s’envoler dans l’espace. Bandla sera l’un des six voyageurs spatiaux à bord du « VSS Unity » de Virgin Galactic, qui doit décoller dans l’espace le 11 juillet depuis le Nouveau-Mexique. En tant que membre de l’équipage de six membres aux côtés du fondateur de Virgin Galactic Richard Branson, le rôle de Bandla sera celui d’une expérience de chercheur. Le vol spatial fera de l’ingénieur aéronautique de 34 ans, diplômé de l’Université Purdue, la deuxième femme d’origine indienne à aller dans l’espace après Kalpana Chawla et la quatrième Indienne à voler dans l’espace.

Bandla est né à Guntur, Andhra Pradesh et a grandi à Houston, Texas. Bandla a commencé à travailler chez Virgin Galactic en 2015 et est actuellement vice-président des affaires gouvernementales de l’entreprise. Elle est diplômée en génie aéronautique de l’Université Purdue et détient également une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Georgetown. Avant de travailler chez Virgin Galactic, elle a travaillé comme ingénieur en aérospatiale au Texas, après quoi elle a occupé un poste dans le domaine de la politique spatiale à la Commercial Spaceflight Federation (CSF).

De retour chez lui en Inde, son grand-père partage son enthousiasme : « Je suis très heureux. Dès le début, elle était très fascinée par le ciel. Maintenant, elle va dans l’espace avec cinq autres membres. Elle est courageuse et forte dans la prise de décision « , a déclaré le Dr Ragaiah à ANI. » Moi, ainsi que mes amis et ma famille, je lui souhaite un retour réussi et heureux à la terre après la fin de son voyage « , a-t-il ajouté.

S’adressant à Times of India, elle a récemment partagé qu’elle avait l’impression que « j’emmène un peu d’Inde là-haut avec moi ». quoi qu’il arrive. Je ne savais pas quand cela allait arriver, mais j’étais à peu près sûr que j’y arriverais un jour. »

« J’espère que j’irai dans l’espace plusieurs fois et que beaucoup d’autres y iront aussi », a ajouté Bandla.

Dans une ancienne interview que Bandla a donnée en septembre 2020, elle a fait part de ses préoccupations concernant la faible représentation des femmes et des non-Blancs dans l’industrie des vols spatiaux commerciaux.

« Les femmes et les personnes de couleur que vous ne voyez pas souvent… Je ne vois pas encore souvent des étudiants qui me ressemblent dans cette industrie », a déclaré Bandla. Elle a également souligné la nécessité pour les jeunes étudiants de rejoindre l’industrie spatiale.

