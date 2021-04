Apple vient de publier la sixième version bêta d’iOS 14.5. Avec la sixième version bêta, le géant basé à Cupertino a introduit plusieurs changements notables à Siri, y compris l’ajout de deux voix supplémentaires en plus de la voix féminine par défaut. Apple a déclaré que Siri n’utiliserait plus par défaut une voix féminine et ajoutait deux autres options parmi lesquelles choisir. Cela s’applique également aux haut-parleurs intelligents HomePod. Ce changement, selon Apple, fait partie de l’engagement continu de l’entreprise en faveur de la diversité. «Nous sommes ravis de présenter deux nouvelles voix Siri pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de Siri de sélectionner la voix de leur choix lors de la configuration de leur appareil. Il s’agit d’une continuation de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion, et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons », a déclaré Apple dans le communiqué cité par TechCrunch.

Le rapport TechCrunch indique qu’Apple utilisera des enregistrements de talents sources pour les deux nouvelles voix qui seront ensuite exécutées via le moteur de synthèse vocale Neural d’Apple, ce qui permettra aux voix de circuler de manière plus organique à travers des phrases qui sont réellement générées à la volée. Les nouvelles voix sont disponibles pour les utilisateurs anglophones du monde entier et les utilisateurs peuvent sélectionner une préférence vocale personnelle dans 16 langues. De plus, la sixième version bêta d’iOS 14.5 apporte également des améliorations aux voix Siri en Irlande, en Russie et en Italie, en les mettant à niveau vers la synthèse vocale Neural.

Cela signifie qu’à partir d’iOS 14.5, les utilisateurs seront invités à choisir eux-mêmes un assistant vocal pour la première fois. Le rapport TechCrunch indique que Siri traite désormais 25 milliards de demandes par mois sur plus de 500 millions d’appareils et prend en charge 21 langues dans 36 pays.